"Не треба впадати в агресію": Ірина Білик порадила Вєркі Сердючці, як в майбутньому уникнути хейту

Співачка вважає, що її колега Андрій Данилко не має агресувати з приводу зауважень щодо своїх російськомовних пісень, а спробувати перекласти хоча б одну і "воно піде далі".

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Українська співачка Ірина Білик публічно висловилася щодо скандалу довкола концерту Вєрки Сердючки, під час якого звучали пісні російською мовою. Вона порадила виконавцю почати працювати над перекладом його пісень. Про це вона сказала в коментарі для Новини.LIVE.

На її думку, Андрій Данилко має спокійно сприйняти хейт і спробувати уникнути його в майбутньому.

"Я просто хочу побажати Андрію, він мій друг. Дійсно, не треба, скажімо, впадати в агресію, там, воювати навіть з тими, хто воює з тобою. Просто спробувати перекласти одну пісню, і воно далі піде. Я кажу це, бо знаю на своєму прикладі. І це буде круто", — сказала Ірина Білик.

Вона додала, що їй теж одразу було нелегко перейти на українськомовний репертуар, але результат перевершив очікування.

"Мені було важко перекладати пісні, у мене депресія була, що мені треба це по-новому виконувати. Це дуже важко, до речі, якщо ти 20 років співав "Мы будем вместе, я знаю", а зараз — "Ми будем разом, я знаю". Але мені знову подобаються ці слова. Я вже відчула цей кайф, що люди мене підтримують, всі встають і зал співає", — поділилася співачка.

Скандал з виступом Вєрки Сердючки: що відомо

Нагадаємо, 13 червня у Києві відбувся концерт Вєрки Сердючки, де зі сцени прозвучали декілька російськомовних хітів, що викликало резонанс в суспільстві.

Уповноважений із захисту української мови Тарас Кремінь звернувся до Національної поліції через концерт Вєрки Сердючки (Андрія Данилка), під час якого виконувалися пісні з російськомовного репертуару артиста.

У команді Андрія Данилка заперечили, що той виступав російською мовою в Києві, після чого в мережі розгорівся гучний скандал. Там нагадали, що музиканту заборонили вʼїзд до РФ на 50 років.