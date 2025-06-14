"Не місце в українській столиці": на Сердючку подали заяву в поліцію, деталі скандалу

Уповноважений із захисту української мови Тарас Кремінь звернувся до Національної поліції через концерт Вєрки Сердючки (Андрія Данилка), під час якого виконувалися пісні з російськомовного репертуару артиста.

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Мовний омбудсмен ухвалив рішення про відкриття заходу державного контролю щодо організатора публічного заходу, про що йдеться в його заяві від 14 червня.

"Російськомовним пісням не місце в українській столиці", — заявив Кремінь.

Уповноважений нагадав, що в Києві з 2023 року офіційно діє мораторій на публічне використання російськомовного музичного продукту, а виконання деяких пісень Сердючки порушує статті 23 та 29 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"Ми не дозволимо, щоб в українській столиці під прикриттям "розваг" знову легалізували мовну присутність держави-агресора. Це не просто про закон — це про національну гідність. І відповідальність буде", — заявив Кремінь.

Мовний омбудсмен нагадав, що застосування інших мов під час таких заходів дозволяється, якщо це виправдано художнім, творчим задумом організатора заходу, а також у випадках, визначених законом щодо порядку реалізації прав корінних народів, національних меншин України. Втім, це не стосується виконання та/або відтворення пісень, інших музичних творів з текстом, фонограм.

Тим часом у поліції Київської області заявили, що встановлюють обставини події, а всі необхідні відомості внесли до Єдиного обліку реєстрації заяв і повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень.

Вєрка Сердючка виступила російською

Напередодні в соцмережах виклали відео з концерту Вєрки Сердючки, який відбувався 13 червня в Києві і під час якого лунали російськомовні пісні.

П﻿ісля суспільного розголосу в мережі Данилко наразі публічно не відреагував на ситуацію. А під його останнім постом в Instagram глядачі почали висловлювати свої позиції:

Серйозно, всім так подобається слухати пісні мовою країни-терориста?

Який концерт на підтримку України, співає пісні російською мовою ГАНЬБА!

Чого все так накинулись? У нього старі пісні російською. Що тут такого? Якісь дикі люди чесне слово. Пивоваров наприклад також якось співав старі пісні на російській, і нічого. Дуже шкода, що люди агресивні.

З інформації в Telegram-каналі блогера Богдана Беспалова стало відомо, що квитки на концерт Сердючки в Києві коштували пʼять тисяч гривень.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Андрія Данилка та його гурт не випустили за кордон для концертів у Європі.

Співачка Анастасія Приходько заступилася за російську мову.

Крім того, Вєрка Сердючка висловилась про Ziferblat на Євробаченні-2025. Зірка емоційно підтримала представників України.