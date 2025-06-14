"Не место в украинской столице": на Сердючку подали заявление в полицию, детали скандала

Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь обратился в Национальную полицию из-за концерта Верки Сердючки (Андрея Данилко), во время которого исполнялись песни из русскоязычного репертуара артиста.

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Языковой омбудсмен принял решение об открытии мероприятия государственного контроля в отношении организатора публичного мероприятия, о чем говорится в его заявлении от 14 июня.

"Русскоязычным песням не место в украинской столице", — заявил Креминь.

Уполномоченный напомнил, что в Киеве с 2023 года официально действует мораторий на публичное использование русскоязычного музыкального продукта, а исполнение некоторых песен Сердючки нарушает статьи 23 и 29 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Мы не позволим, чтобы в украинской столице под прикрытием "развлечений" снова легализовали языковое присутствие государства-агрессора. Это не просто о законе — это о национальном достоинстве. И ответственность будет", — заявил Кремень.

Языковой омбудсмен напомнил, что применение других языков во время таких мероприятий разрешается, если это оправдано художественным, творческим замыслом организатора мероприятия, а также в случаях, определенных законом о порядке реализации прав коренных народов, национальных меньшинств Украины. Впрочем, это не касается исполнения и/или воспроизведения песен, других музыкальных произведений с текстом, фонограмм.

Тем временем в полиции Киевской области заявили, что устанавливают обстоятельства происшествия, а все необходимые сведения внесли в Единый учет регистрации заявлений и сообщений о совершении уголовных правонарушений.

Верка Сердючка выступила на русском языке

Накануне в соцсетях выложили видео с концерта Верки Сердючки, который проходил 13 июня в Киеве и во время которого звучали русскоязычные песни.

После общественной огласки в сети Данилко пока публично не отреагировал на ситуацию. А под его последним постом в Instagram зрители начали высказывать свои позиции:

Серьезно, всем так нравится слушать песни на языке страны-террориста?

Какой концерт в поддержку Украины, поет песни на русском языке ПОЗОР!

Чего все так набросились? У него старые песни на русском. Что тут такого? Какие-то дикие люди честное слово. Пивоваров например также как-то пел старые песни на русском, и ничего. Очень жаль, что люди агрессивные.

Из информации в Telegram-канале блогера Богдана Беспалова стало известно, что билеты на концерт Сердючки в Киеве стоили пять тысяч гривен.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Андрея Данилко и его группу не выпустили за границу для концертов в Европе.

Певица Анастасия Приходько вступилась за русский язык.

Кроме того, Верка Сердючка высказалась о Ziferblat на Евровидении-2025. Звезда эмоционально поддержала представителей Украины.