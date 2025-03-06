"Непростые времена": Верку Сердючку не выпустили за границу, детали

Новые даты выступлений команда сообщит позже. Данилко отметил, что все купленные билеты остаются действительными.

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Верку Сердючку (Андрея Данилко) и его группу не выпустили за границу для концертов в Европе. Об этом артист сообщил в своем Instagram.

"Уважаемые друзья! В связи с внезапной остановкой выдачи разрешений на выезд Министерством культуры, и несмотря на заранее поданные документы, группа Народного Артиста Украины Андрея Данилко "VERKA SERDUCHKA & BAND" не получила разрешения (письма содействия) на выезд", — написал Данилко.

Музыкант сообщил о переносе европейских концертов в Лондоне, Аликанте, Мюнхене, Франкфурте и Праге, которые должны были состояться в ближайшие дни в марте.

Новые даты выступлений Данилко сообщит позже. Артист подчеркнул, что все купленные билеты остаются действительными.

VERKA SERDUCHKA & BAND не выпустили за границу

"Давайте держаться вместе в эти непростые времена! Слава Украине!" — написал Андрей Данилко.

6 марта 2025 в ГПСУ рассказали о новом порядке пересечения границы для лиц из культурной и информационной сферы.

Для выезда за границу военнообязанным художникам и журналистам 18-60 лет нужны следующие документы:

письмо Минкультуры / Минцифры в ГПСУ относительно деталей поездки + ориентировочная дата возвращения в Украину, названия пункта пропуска, через который запланировано пересечение государственной границы на выезд, а также вид транспортного средства;

относительно деталей поездки + ориентировочная дата возвращения в Украину, названия пункта пропуска, через который запланировано пересечение государственной границы на выезд, а также вид транспортного средства; приглашение иностранной организации (с переводом на украинский);

(с переводом на украинский); военно-учетный документ с отметками ТЦК и СП или в электронной форме.

Напомним, Верка Сердючка нарвалась на хейт из-за русскоязычного репертуара.

Также Фокус писал о том, выпустят ли группу Ziferblat на "Евровидение-2025".