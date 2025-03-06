"Непрості часи": Вєрку Сердючку не випустили за кордон, деталі

Нові дати виступів команда повідомить пізніше. Данилко наголосив, що всі куплені квитки залишаються дійсними.

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Вєрку Сердючку (Андрія Данилка) та його гурт не випустили за кордон для концертів у Європі. Про це артист повідомив у своєму Instagram.

"Шановні друзі! У зв’язку з раптовою зупинкою видачі дозволів на виїзд Міністерством культури, та незважаючи на заздалегідь подані документи, гурт Народного Артиста України Андрія Данилка "VERKA SERDUCHKA & BAND" не отримав дозволу (листа сприяння) на виїзд", — написав Данилко.

Музикант повідомив про перенесення європейських концертів у Лондоні, Аліканте, Мюнхені, Франкфурті та Празі, які повинні були відбутися найближчими днями в березні.

Нові дати виступів Данилко повідомить пізніше. Артист наголосив, що всі куплені квитки залишаються дійсними.

VERKA SERDUCHKA & BAND не випустили за кордон

"Тримаймося разом у ці непрості часи! Слава Україні!" — написав Андрій Данилко.

6 березня 2025 в ДПСУ розповіли про новий порядок перетинання кордону для осіб з культурної та інформаційної сфери.

Для виїзду за кордон військовозобов'язаним митцям і журналістам 18-60 років потрібні такі документи:

лист Мінкультури / Мінцифри до ДПСУ щодо деталей поїздки + орієнтовна дата повернення в Україну, назви пункту пропуску, через який заплановано перетинання державного кордону на виїзд, а також вид транспортного засобу;

щодо деталей поїздки + орієнтовна дата повернення в Україну, назви пункту пропуску, через який заплановано перетинання державного кордону на виїзд, а також вид транспортного засобу; запрошення іноземної організації (з перекладом українською);

(з перекладом українською); військово-обліковий документ з відмітками ТЦК та СП або в електронній формі.

Нагадаємо, Вєрка Сердючка нарвалася на хейт через російськомовний репертуар.

Також Фокус писав про те, чи випустять гурт Ziferblat на "Євробачення-2025".