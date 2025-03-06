"Непрості часи": Вєрку Сердючку не випустили за кордон, деталі
Нові дати виступів команда повідомить пізніше. Данилко наголосив, що всі куплені квитки залишаються дійсними.
Вєрку Сердючку (Андрія Данилка) та його гурт не випустили за кордон для концертів у Європі. Про це артист повідомив у своєму Instagram.
"Шановні друзі! У зв’язку з раптовою зупинкою видачі дозволів на виїзд Міністерством культури, та незважаючи на заздалегідь подані документи, гурт Народного Артиста України Андрія Данилка "VERKA SERDUCHKA & BAND" не отримав дозволу (листа сприяння) на виїзд", — написав Данилко.
Музикант повідомив про перенесення європейських концертів у Лондоні, Аліканте, Мюнхені, Франкфурті та Празі, які повинні були відбутися найближчими днями в березні.
Нові дати виступів Данилко повідомить пізніше. Артист наголосив, що всі куплені квитки залишаються дійсними.
"Тримаймося разом у ці непрості часи! Слава Україні!" — написав Андрій Данилко.
6 березня 2025 в ДПСУ розповіли про новий порядок перетинання кордону для осіб з культурної та інформаційної сфери.
Для виїзду за кордон військовозобов'язаним митцям і журналістам 18-60 років потрібні такі документи:
- лист Мінкультури / Мінцифри до ДПСУ щодо деталей поїздки + орієнтовна дата повернення в Україну, назви пункту пропуску, через який заплановано перетинання державного кордону на виїзд, а також вид транспортного засобу;
- запрошення іноземної організації (з перекладом українською);
- військово-обліковий документ з відмітками ТЦК та СП або в електронній формі.
Нагадаємо, Вєрка Сердючка нарвалася на хейт через російськомовний репертуар.
Також Фокус писав про те, чи випустять гурт Ziferblat на "Євробачення-2025".