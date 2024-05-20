Вєрка Сердючка заспівала "Teresa & Maria" та нарвалася на хейт через російський репертуар (відео)

Під час концерту в столиці Вєрка Сердючка нарвалася на хейт у свій бік, через те, що виконала пісні з російського репертуару.

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50-річний Андрій Данилко, який виступає під сценічним ім’ям Вєрка Сердючка, виконав пісню українських представниць на Євробаченні 2024 Alyona Alyona та Jerry Heil Teresa & Maria. Кавер на пісню артист виконав на концерті в Osocor Residence у Києві.

Зокрема, під мотив музики Вєрка Сердючка разом з бендом виконали свою кавер-версію заспівавши слова: "З нами Мама Тереза і наша Вєра".

Під час виступу співачка також подякувала українським представницям на Євробаченні 2024 Alyona Alyona та Jerry Heil за той результат, який вони досягли на пісенному конкурсі.

Однак під час цього ж концерту Вєрка Сердючка виконала пісні зі свого російського репертуару, такі як "Дольче Габбана" і "Все будет хорошо". Що викликало реакцію серед слухачів. Зокрема, у себе в інстаграмі відреагувала співачка Тоня Матвієнко, яка опублікувала відео виконання російської пісні "Дольче Габбана", яке підписала "WTF?".

У коментарях підписники також висловили свою думку: "Це був просто треш ужас співати російською", "Кому траур, кому війна, а у кого одні танцюльки в голові", "Одна Україна, а війна і горе в одних, а інші веселяться…", "От дебіли.. Харків тут кожен день потерпає а в них концерти", "Трапеза пiд час чуми… Огидно і нестерпно боляче дивитися. Харківщина моя в вогні, а тут розваги та веселощі… Як вам не соромно?", "Публічна пропаганда російської мови. Від топ артистів України. Мені соромно, що боремося х…р зна за що!", "Дожились! Це просто пипець! Кожного дня рашка вбиває українців, руйнує Україну, а тут в столиці рускій мір…наскільки начхати на жертви… знову какая разніца, а потім що? Адін народ!!!".

Інша частина шанувальників стали на бік Андрія Данилка: "Він побудував госпіталь за свої кошти , допоміг стільком бійцям і армії в цілому!!!! Данилко продав на аукціоні Sotheby's свій Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року випуску за 11 млн грн. Виручені від продажу раритетного автомобіля гроші Данилка передадуть для створення в Україні сучасного центру реабілітації та протезування Superhumans.І не кричить про це на весь світ", "А у Тоні і краплі нема тієї любові глядачів яка є у Данилка ,от її і розриває", "Тоня, розчарування. Чи вам завидно що ви ніколи не зможете зібрати таку кількість людей на своїх концертах?".

Нагадаємо, раніше ми писали, Валерій Харчишин пояснив, чому артисти заслуговують на бронювання від армії. Крім цього, Фокус писав, Макс Барських пожартував над новим законом про мобілізацію.