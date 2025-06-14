На Вєрку Сердючку написали офіційну скаргу за співи російською мовою: всі подробиці

Український теле- та радіоведучий Віктор Дяченко поскаржився мовному омбудсмену на концерт Вєрки Сердючки, де артистка співала російською мовою.

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За словами активіста, 13 червня на території міста Києва відбулася подія з використанням російськомовних пісень у концертній програмі Verka Serduchka & Band. "Маю надію, що ми припинимо мімікрувати та чекати російську армію в Києві", — написав він на своїй сторінці у Facebook.

Концерт Сердючки відбувся у столичному заміському комплексі Osocor Residence. Деякі зі своїх пісень Андрій Данилко виконав мовою оригіналу, тобто російською.

У коментарях під дописом Віктора Дяченка розпочалась дискусія. Дехто подякував йому за захист української мови. Інші звинуватили у роздуванні скандалу на рівному місці.

"Одразу скажу, що я україномовний, як і тисячі інших, був вчора на концерті. Це не значить, що хтось там чекає "російську армію в Києві", до чого такі крайнощі? Ми були там, у першу чергу через безтурботні пісні нашого мирного дитинства. Не треба переслідувати за мову пісень, якщо людина допомагає країні, сплачує податки та донатить, це веде нас у радикалізм, який ніколи нікому не приносив користі. До того ж вчора перед концертом, на аукціоні, було зібрано 240 тисяч гривень на потреби ЗСУ і є велика ймовірність, що в т.ч. від російськомовних громадян", — висловився Сергій Муравський.

Причина скарги

Скарга ґрунтується на мораторії столичних депутатів на "публічне використання російськомовного культурного продукту". Фактично заборона не діє, тож на вулицях міста часто можна почути контент російських виконавців.

Утім, публічне виконання пісень російською мовою, за словами уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня, не містить ознак порушення законодавства.

"Якщо це пісня авторського виконання, якщо цей співак не заборонений, якщо він є громадянином України й пісня є в офіційному репертуарі, то – не заборонено", — зазначив Тарас Кремінь й наголосив, російська мова в Україні не заборонена.

Позиція Андрія Данилка

Сам Данилко не вважає, що розмовляє "мовою агресора". Артист визнає, що державна мова має бути українською — і це необхідно для країни. Але виступає проти тотальних заборон в плані мови, особливо в музиці й повсякденному спілкуванні.

Вєрка Сердючка продовжує співати російською Фото: Eurovision.tv

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Вєрка Сердючка нарвалася на хейт через російськомовний репертуар.

Андрія Данилко та його гурт не випустили за кордон для концертів у Європі.

Крім того, Сердючка висловилась про Ziferblat на Євробаченні-2025. Зірка емоційно підтримала українських учасників — гурт Ziferblat.