"Не надо впадать в агрессию": Ирина Билык посоветовала Верки Сердючке, как в будущем избежать хейта

Певица считает, что ее коллега Андрей Данилко не должен агрессировать по поводу замечаний относительно своих русскоязычных песен, а попробовать перевести хотя бы одну и "оно пойдет дальше".

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Украинская певица Ирина Билык публично высказалась относительно скандала вокруг концерта Верки Сердючки, во время которого звучали песни на русском языке. Она посоветовала исполнителю начать работать над переводом его песен. Об этом она сказала в комментарии для Новини.LIVE.

По ее мнению, Андрей Данилко должен спокойно воспринять хейт и попытаться избежать его в будущем.

"Я просто хочу пожелать Андрею, он мой друг. Действительно, не надо, скажем, впадать в агрессию, там, воевать даже с теми, кто воюет с тобой. Просто попробовать перевести одну песню, и оно дальше пойдет. Я говорю это, потому что знаю на своем примере. И это будет круто", — сказала Ирина Билык.

Она добавила, что ей тоже сразу было нелегко перейти на украиноязычный репертуар, но результат превзошел ожидания.

"Мне было трудно переводить песни, у меня депрессия была, что мне надо это по-новому исполнять. Это очень трудно, кстати, если ты 20 лет пел "Мы будем вместе, я знаю", а сейчас — "Мы будем вместе, я знаю". Но мне снова нравятся эти слова. Я уже почувствовала этот кайф, что люди меня поддерживают, все встают и зал поет", — поделилась певица.

Скандал с выступлением Верки Сердючки: что известно

Напомним, 13 июня в Киеве состоялся концерт Верки Сердючки, где со сцены прозвучали несколько русскоязычных хитов, что вызвало резонанс в обществе.

Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь обратился в Национальную полицию из-за концерта Верки Сердючки (Андрея Данилко), во время которого исполнялись песни из русскоязычного репертуара артиста.

В команде Андрея Данилко отрицали, что тот выступал на русском языке в Киеве, после чего в сети разгорелся громкий скандал. Там напомнили, что музыканту запретили въезд в РФ на 50 лет.