"Это полтавский суржик": у Верки Сердючки открестились от пения на русском языке

В команде Андрея Данилко отрицали, что тот выступал на русском языке в Киеве, после чего в сети разгорелся громкий скандал. Там напомнили, что музыканту запретили въезд в РФ на 50 лет.

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Команда артиста прокомментировала изданию "УП" ситуацию после концерта Верки Сердючки в столице.

Там заверили, что Данилко на самом деле не использовал русский. Шоумен вроде бы говорит на своем локальном диалекте. А это является неотъемлемой частью образа Верки Сердючки. Что касается старых хитов, то Андрей согласно языковому законодательству ничего не нарушил, ведь может исполнять авторские песни, в том числе и на русском языке.

"Андрей Данилко не использовал русский язык во время концерта. Верка Сердючка говорит на своем локальном диалекте — полтавском суржике, что с первого дня было неотъемлемой частью этого образа", — говорит PR-директор артиста, который родом из Полтавы.

Он добавил, что во время концерта в Киеве звучали хиты на украинском и английском языках, а также "несколько старых песен в оригинале".

Представители шоумена также отрицали нарушение языкового законодательства, сославшись на Закон №2310-IX от 19.06.2023 года, который "не запрещает исполнение авторских песен на русском языке гражданами Украины, которые не имеют гражданства государства-агрессора и не подпадают под другие ограничения".

"Позиция Андрея Данилко, который живет и работает в Украине, понятна с первых дней войны, и не может вызывать сомнений. Ему на 50 лет запрещен въезд в Россию, он активно поддерживает ВСУ, а также наших ребят, которые получили ранения на фронте", — добавили у артиста.

Верка Сердючка выступила на русском языке

Накануне в соцсетях выложили видео с концерта Верки Сердючки (Андрея Данилко), который проходил 13 июня в Киеве и во время которого звучали русскоязычные песни, в частности "Ха-ра-шо" и "Дольче габана". Блогер Богдан Беспалов распространил информацию, что билеты на мероприятие стоили около пяти тысяч гривен.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский прокомментировал скандал с выступлением Верки Сердючки на русском в Киеве.

Языковой омбудсмен Тарас Креминь обратился к Национальной полиции из-за концерта Верки Сердючки с русскоязычными хитами.

Кроме того, ряд украинских медийных деятелей продолжает разговаривать и создавать контент на русском языке. Ведущий Анатолий Анатолич отреагировал на поступки некоторых знаменитостей.