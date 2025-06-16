"Тупо считать, что он не понимает": продюсер Поляковой раскритиковал Сердючку за выступление на русском
Украинский продюсер и владелец компании Secret Service Entertainment Agency Михаил Ясинский прокомментировал скандал с выступлением Верки Сердючки на русском языке в Киеве.
Предприниматель в сфере шоу-бизнеса раскритиковал Андрея Данилко, оставив свою реакцию в Facebook.
Ясинский считает, что проблема выступлений украинских артистов на русском не в вопросе "прав и свобод или реакции сверхпатриотической аудитории". Проблема в том, что "невозможно не понимать, как эта реакция в совокупности факторов влияет на общество и информационные операции спецслужб во время войны за национальную независимость и государственный суверенитет".
"И чем больше артист, тем выше должна быть готовность брать на себя ответственность не в вопросе собственных убеждений или выполнения установленных правил, а исключительно за огласку и последствия", — отметил продюсер Оли Поляковой.
Михаил подчеркнул, что Данилко эту ответственность на себя берет.
"Он взрослый, умный человек. Тупо считать, что он не понимает, что делает и говорит", — закончил свою мысль продюсер.
Верка Сердючка выступила на русском языке
Накануне в соцсетях выложили видео с концерта Верки Сердючки (Андрея Данилко), который проходил 13 июня в Киеве и во время которого звучали русскоязычные песни. Блогер Богдан Беспалов распространил информацию, что билеты на событие в столице стоили около пяти тысяч гривен.
Языковой омбудсмен отмечал, что в Киеве с 2023 года официально действует мораторий на публичное использование русскоязычного музыкального продукта, а исполнение некоторых песен Верки Сердючки нарушает статьи 23 и 29 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь обратился в Национальную полицию из-за концерта Верки Сердючки с русскоязычными хитами.
- Андрея Данилко и его группу не выпустили за границу для концертов в Европе.
Кроме того, участница Евровидения Анастасия Приходько вступилась за русский язык.