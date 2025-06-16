"Тупо вважати, що він не розуміє": продюсер Полякової розкритикував Сердючку за виступ російською

Український продюсер і власник компанії Secret Service Entertainment Agency Михайло Ясинський прокоментував скандал з виступом Вєрки Сердючки російською мовою в Києві.

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Підприємець у сфері шоу-бізнесу розкритикував Андрія Данилка, залишивши свою реакцію у Facebook.

Ясинський вважає, що проблема виступів українських артистів російською не в питанні "прав та свобод або реакції надпатріотичної аудиторії". Проблема в тому, що "неможливо не розуміти, як ця реакція в сукупності факторів впливає на суспільство та інформаційні операції спецслужб під час війни за національну незалежність та державний суверенітет".

"І чим більший артист, тим вищою має бути готовність брати на себе відповідальність не в питанні власних переконань або виконання встановлених правил, а виключно за розголос та наслідки", — зазначив продюсер Олі Полякової.

Михайло наголосив, що Данилко цю відповідальність на себе бере.

"Він доросла, розумна людина. Тупо вважати, що він не розуміє, що робить та каже", — закінчив свою думку продюсер.

Михайло Ясинський розкритикував Андрія Данилка Фото: скріншот

Вєрка Сердючка виступила російською

Напередодні в соцмережах виклали відео з концерту Вєрки Сердючки (Андрія Данилка), який відбувався 13 червня в Києві і під час якого лунали російськомовні пісні. Блогер Богдан Беспалов поширив інформацію, що квитки на подію у столиці коштували близько пʼяти тисяч гривень.

Мовний омбудсмен зазначав, що в Києві з 2023 року офіційно діє мораторій на публічне використання російськомовного музичного продукту, а виконання деяких пісень Вєрки Сердючки порушує статті 23 та 29 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Уповноважений із захисту української мови Тарас Кремінь звернувся до Національної поліції через концерт Вєрки Сердючки з російськомовними хітами.

Андрія Данилка та його гурт не випустили за кордон для концертів у Європі.

Крім того, учасниця Євробачення Анастасія Приходько заступилася за російську мову.