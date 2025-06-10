"Это грустно": кто из звезд возвращается к русскому языку (видео)

Ряд украинских медийных деятелей продолжает разговаривать и создавать контент на русском языке. Ведущий Анатолий Анатолич отреагировал на поступки некоторых звезд.

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Об этом шоумен рассказал в своем проекте "Анатолич не молчит".

Анатолий Анатолич прокомментировал переход звезд на русский язык

Дмитрий Комаров и "Мир наизнанку"

"Был большой скандал с Димой Комаровым, моим товарищем, моим другом, с которым мы очень давно, где-то с 2012, дружим. Он выпустил на своем YouTube-канале видео об Украине, которое переозвучено на русском языке. То есть все, что сейчас делает Дима, весь контент, он украиноязычный и Дима говорит в кадре на украинском. До этого он делал на русском языке, до полномасштабного, и его переводили на украинский для телевидения. Но в YouTube ты мог посмотреть Диму Комарову на русском", — отметил ведущий.

Представители Комарова тогда объяснили, что выпуски публикуются на разных языках, чтобы донести информацию об Украине более широкой аудитории.

Анатолий Анатолич отметил, что его товарищ не выезжает за границу во время войны, снимает контент внутри Украины. А такой шаг был сделан командой, вероятно, для того, чтобы донести эту информацию русскоязычному населению за рубежом — эстонцам, азербайджанцам, казахам и тому подобное. Возможно, даже самим русским и белорусам.

"Я уважаю Диму Комарова, ценю нашу дружбу. Важна его проукраинская позиция. Нет абсолютно никаких вопросов", — сказал шоумен.

Дмитрий Комаров снимает свою программу в Украине Фото: instagram.com/komarovmir/

Андрей Буренок

Тревел-блогер сейчас живет за границей. В частности, он снимал о Норвегии, Грузии, Италии, Швеции, Чехии и еще многих странах.

"Андрей Буренок, действительно, популярный украинский блогер. У него полностью проукраинская позиция, но ведет он все на русском языке. Нравится мне это? Конечно, нет. Что это? Заигрывание с русскоязычной аудиторией или ему просто легче вести это на русском. Вероятно, что да. Поддерживаю ли я такой контент? Абсолютно не поддерживаю. Потому что это толерирование, что можно жить, как и раньше, дальше себе спокойно разговаривать на русском, когда уничтожаются украинские города, уничтожаются украинские школы", — считает Анатолий Анатолич.

Интересно, что видео блогера часто подписаны на украинском, однако внутри звучит русский. Буренок имеет 1,6 млн подписчиков в YouTube.

Андрей Буренок Фото: andrey_burenok

Блогерша Манюня

Блогерша Манюня (Юлия) снимает юмористические видео, которые нравились Анатоличу. В начале большой войны ведущий брал у нее интервью, в котором девушка признавала, что действительно была русифицирована и тогда перешла на украинский. Впрочем, со временем блогерша вернулась к русскому и говорила, что прорабатывала это с психологом, якобы сильно себя "загнала" переходом на украинский.

Анатолич отметил, что Манюня собирала на дроны Силам обороны, имеет проукраинскую позицию, однако не может отказаться от русского.

Блогерша Манюня Фото: coldblonde_yuuu

Блогерша Антонина

Молчаливая блогерша Антонина говорила, что у нее есть тревожность относительно языка и перехода на украинский.

"Это любой пропагандист может взять и сказать: "Вот, надо спасать Антонину, бедную украинскую женщину. Ее захейтили за язык", — говорит Анатолич.

"Это печально, потому что это толерирование того, чему радуются россияне, что нас надо спасать, русскоязычных. За русской культурой, русским балетом, Тургеневым идут танки", — подчеркнул шоумен, который сам в свое время перешел на украинский.

Блогерша Антонина с Виталием Козловским Фото: usvidomlenaa

В частности, Анатолич вспомнил, как недавно виделся с блогершей Анной Алхим и та говорила во время встречи на украинском. Также Алексей Дурнев полностью отказался от русского.

Напомним, Фокус писал ранее, что:

Блогерша Анна Алхим прокомментировала свою встречу во Франции с тремя россиянами.

Между телеведущим Анатолием Анатоличем и блогером Алексеем Дурневым возник публичный конфликт, вызванный шутками о похудении первого якобы на "Оземпике".

Кроме того, водитель столичного такси выругался на клиентку и схватил ее за лицо. Перед этим они поспорили о русском языке и украинском законодательстве.