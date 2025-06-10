"Це сумно": хто із зірок повертається до російської мови (відео)

Низка українських медійних діячів продовжує розмовляти та створювати контент російською мовою. Ведучий Анатолій Анатоліч відреагував на вчинки деяких зірок.

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Про це шоумен розповів у своєму проєкті "Анатоліч не мовчить".

Анатолій Анатоліч прокоментував перехід зірок на російську мову

Дмитро Комаров і "Світ навиворіт"

"Був великий скандал з Дімою Комаровим, моїм товаришем, моїм другом, з яким ми дуже давно, десь з 2012, товаришуємо. Він випустив на своєму YouTube-каналі відео про Україну, яке переозвучено російською мовою. Тобто все, шо зараз робить Діма, весь контент, він україномовний і Діма говорить в кадрі українською. До цього він робив російською мовою, до повномасштабного, і його перекладали українською для телебачення. Але в YouTube ти міг подивитися Діму Комарову російською", — зазначив ведучий.

Представники Комарова тоді пояснили, що випуски публікуються різними мовами, щоб донести інформацію про Україну ширшій аудиторії.

Анатолій Анатоліч наголосив, що його товариш не виїжджає за кордон під час війни, знімає контент всередині України. А такий крок був зроблений командою, ймовірно, для того, щоб донести цю інформацію російськомовному населенню за кордоном — естонцям, азербайджанцям, казахам тощо. Можливо, навіть самим росіянам та білорусам.

"Я поважаю Діму Комарова, ціную нашу дружбу. Важлива його проукраїнська позиція. Немає абсолютно ніяких питань", — сказав шоумен.

Дмитро Комаров знімає свою програму в Україні Фото: instagram.com/komarovmir/

Андрій Буренок

Тревел-блогер наразі живе за кордоном. Зокрема, він знімав про Норвегію, Грузію, Італію, Швецію, Чехію та ще багато країн.

"Андрій Буренок, дійсно, популярний український блогер. У нього повністю проукраїнська позиція, але веде він все російською мовою. Подобається мені це? Звичайно, ні. Що це? Загравання з російськомовною аудиторією чи йому просто легше вести це російською. Певно, що так. Чи підтримую я такий контент? Абсолютно не підтримую. Тому що це толерування, що можна жити, як і раніше, далі собі спокійно розмовляти російською, коли знищуються українські міста, знищуються українські школи", — вважає Анатолій Анатоліч.

Цікаво, що відео блогера часто підписані українською, проте всередині звучить російська. Буренок має 1,6 млн підписників у YouTube.

Андрій Буренок Фото: andrey_burenok

Блогерка Манюня

Блогерка Манюня (Юлія) знімає гумористичні відео, які подобалися Анатолічу. На початку великої війни ведучий брав у неї інтервʼю, у якому дівчина визнавала, що справді була зросійщена і тоді перейшла на українську. Втім, з часом блогерка повернулася до російської та казала, що пропрацьовувала це з психологом, начебто сильно себе "загнала" переходом на українську.

Анатоліч наголосив, що Манюня збирала на дрони Силам оборони, має проукраїнську позицію, проте не може відмовитися від російської.

Блогерка Манюня Фото: coldblonde_yuuu

Блогерка Антоніна

Мовчазна блогерка Антоніна казала, що в неї є тривожність щодо мови та переходу на українську.

"Це будь-який пропагандист може взяти і сказати: "Ось, треба рятувати Антоніну, бідну українську жінку. Її захейтили за мову", — каже Анатоліч.

"Це сумно, бо це толерування того, чому радіють росіяни, що нас треба рятувати, російськомовних. За російською культурою, російським балетом, Тургєнєвим ідуть танки", — наголосив шоумен, який сам свого часу перейшов на українську.

Блогерка Антоніна з Віталієм Козловським Фото: usvidomlenaa

Зокрема, Анатоліч пригадав, як нещодавно бачився з блогеркою Анною Алхім і та говорила під час зустрічі українською. Також Олексій Дурнєв повністю відмовився від російської.

Нагадаємо, Фокус писав раніше, що:

Блогерка Анна Алхім прокоментувала свою зустріч у Франції з трьома росіянами.

Між телеведучим Анатолієм Анатолічем та блогером Олексієм Дурнєвим виник публічний конфлікт, спричинений жартами щодо схуднення першого начебто на "Оземпіку".

Крім того, водій столичного таксі вилаявся на клієнтку і схопив її за обличчя. Перед цим вони посперечались щодо російської мови та українського законодавства.