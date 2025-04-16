"Давнє виважене рішення": у Комарова відповіли на хейт через озвучення програми російською

Пресслужба українського журналіста і ведучого Дмитра Комарова прокоментувала переозвучення російською мовою нових випусків програми "Світ навиворіт" після звинувачень з боку продюсера Костянтина Анохіна. Представники ведучого пояснили, що випуски публікуються різними мовами, щоб донести інформацію про Україну ширшій аудиторії.

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Свою позицію представники журналіста озвучили в коментарі OBOZ.UA.

У пресслужбі Дмитра Комарова зазначили, що всі його проєкти, зокрема і "Світ навиворіт. Україна", від початку повномасштабного вторгнення РФ створюються українською мовою та після ефіру на телебаченні викладаються на україномовному каналі в YouTube. Проте випуски програм переозвучуються також іноземними мовами — англійською, іспанською, португальською, французькою та російською — і публікуються на кількох іншомовних YouTube-каналах.

"Проєкт "Світ навиворіт. Україна" сьогодні показує реальне життя нашої країни зсередини — саме зараз, у період повномасштабної війни. Формат передбачає глибоке журналістське дослідження, набагато ширше за можливості звичних новинних репортажів. Озвучка авторських проєктів Дмитра Комарова різними мовами — це свідоме, виважене, спільне, давнє рішення, аби охоплювати якнайбільшу аудиторію та доносити інформацію про Україну саме з точки зору українців", — пояснили представники журналіста.

Також у пресслужбі розповіли, що команда Дмитра Комарова ухвалила стратегічне рішення переозвучувати проєкти про війну в Україні п'ятьма найпоширенішими мовами світу з 2023 року, починаючи з проєкту "Рік", а випуски "Світу навиворіт. Україна" виходять у чотирьох мовних варіантах. За словами представників ведучого, так команда хоче доносити правду про події в Україні до якомога ширшої аудиторії.

"Міжнародні версії озвучуються іншими голосами, тоді як український канал залишається основним, де виходять оригінальні версії проєкту, з оригінальним звуком і голосом Дмитра Комарова українською мовою. Це зважена позиція, ухвалена з метою показати реалії України всьому світу", — пояснили в пресслужбі.

Дмитро Комаров переозвучив передачу російською: деталі

Продюсер YouTube-каналу "Історія без міфів" Костянтин Анохін, який зараз служить у 425-му окремому батальйоні безпілотних систем Сухопутних військ Збройних сил України, 15 квітня опублікував у Facebook допис зі звинуваченнями на адресу Дмитра Комарова. Військовий зазначив, що журналіст виклав випуск програми "Світ навиворіт" під назвою "У пошуках найвищого житла. Як живеться на вершині Карпат" на YouTube російською мовою 13 квітня 2025 року — у день, коли росіяни завдали удару по Сумах.

Продюсер Костянтин Анохін дорікнув Дмитру Комарову за переозвучення програми російською мовою

Раніше Дмитро Комаров потрапив у скандал через їзду на джипах у Карпатах. Після того, як ведучий розповів, як команда "Світ навиворіт" добиралася в гори на позашляховиках для знімання нової серії випусків, українці звинуватили його у нібито рекламі незаконного джипінгу. Комаров у відповідь запевнив, що його команда пересувалася лише дорогами загального призначення та не заїжджала до заповідних зон.