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"Реклама вбивства Карпат": Комаров потрапив у скандал через їзду на джипах у горах

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Фото: Facebook / Дмитро Комаров | Ведучий "Світ навиворіт" викликав обурення через джипінг у Карпатах

Українці звинувачують ведучого Дмитра Комарова в рекламі згубного для природи дозвілля. Він у відповідь запевняє, що команда "Світ навиворіт" їздила в Карпатах на джипах лише призначеними для цього дорогами.

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Український журналіст і ведучий телепрограми про подорожі "Світ навиворіт" Дмитро Комаров потрапив під хвилю обурення через нібито "незаконний джипінг" у Карпатах. В дописі про експедицію до Карпат 14 березня ведучий розповів, що команда "Світ навиворіт" добиралася в гори на джипах. В коментарях українці обурено писали, що джипінг у національних парках заборонений і шкодить природі.

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Комаров розповів у Facebook про експедицію команди "Світ навиворіт" до Карпат
Фото: Скриншот

"Ви рекламуєте вбивство наших Карпат!" — написала користувачка Natali Tsodikova.

"Джипінг в Карпатах заборонений законом. Чи для вас закони не писані?" — додала Ольга Шаманська.

Дмитро Комаров, джипінг у горах, джипінг Комарова, скандал із Комаровим, коментарі Fullscreen
У коментарях під дописом Комарова українці пишуть, що джипінг у Карпатах заборонений
Фото: Скриншот

"Це те з чим треба боротися, а не пропагувати. Джипи руйнують екосистему гір, створюють шрами, які ніколи не заживають. Дмитре, допоможіть зупинити цю навалу, бо в комбо з вітряками ми просто втратимо наші гори назавжди. Я тут мешкаю і знаю про це не з чуток", — написала Антоніна Іванова.

Дмитро Комаров, джипінг у горах, джипінг Комарова, скандал із Комаровим, хейт Комарова, коментарі про Комарова Fullscreen
Українців обурило, що Дмитро Комаров пересувався Карпатами на джипі
Фото: Скриншот

Дмитро Комаров відповів на коментарі щодо джипінгу в Карпатах

Після хвилі критики 20 березня Комаров опублікував на своїх сторінках у соцмережах іще один допис, у якому пояснив, що його команда їздила на джипах лише дорогами загального користування, а не заповідними зонами.

"Закон прямо забороняє пересування механічним транспортом територією національних парків і заповідників. Із забороною я абсолютно згоден. Вважаю, що в такі зони краще взагалі фізично закрити в’їзд. Але Карпати — це не тільки заповідники. Тому важливо розрізняти незаконний джипінг і реальне життя людей у горах, їзду по звичайних гірських дорогах загального користування", — написав ведучий.

За його словами, цими дорогами щодня їздять на позашляховиках місцеві жителі, бо пройти горами 10-15 пішки зможе не кожен.

"Карпати — це не тільки заповідник "під ковпаком". Це дім, в якому живуть люди. Справжню шкоду Карпатам завдає не дідусь на "Ниві", що їде по хліб, а несанкціоновані вирубки, забруднення річок, стихійні сміттєзвалища тощо", — написав Комаров.

Він запевнив, що перед зніманням циклу передач його команда ретельно досліджує територію, щоб не потрапити до природно-заповідного фонду, тому маршрути були побудовані виключно дорогами загального користування, де дозволено рух транспорту.

"Давайте берегти природу з розумом, а не створювати вигадані конфлікти. Розуміти різницю між місцевими дорогами та заповідними територіями", — сказав Дмитро Комаров.

У коментарях до другого допису на Facebook частина українців дякують Дмитру Комарову за його працю та захопливі передачі та говорять, що критика була маніпулятивною і невиправданою. Проте пояснення ведучого задовольнило не всіх, і деякі коментатори наголошують, що не можна порівнювати місцевих жителів, яким транспорт необхідний для життя, зі зніманням розважального контенту, що може невільно стати рекламою для незаконного джипінгу.

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Українці дякують Комарову за його передачі
Фото: Скриншот
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Не всіх коментаторів влаштувало пояснення Комарова про джипінг у Карпатах
Фото: Скриншот

Нагадаємо, 13 березня Дмитро Комаров підтвердив розлучення з Олександрою Кучеренко.

До того Дмитро Комаров розповів про поїздки на фронт для знімання нового сезону програми "Світ навиворіт".