"Реклама вбивства Карпат": Комаров потрапив у скандал через їзду на джипах у горах

Українці звинувачують ведучого Дмитра Комарова в рекламі згубного для природи дозвілля. Він у відповідь запевняє, що команда "Світ навиворіт" їздила в Карпатах на джипах лише призначеними для цього дорогами.

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Український журналіст і ведучий телепрограми про подорожі "Світ навиворіт" Дмитро Комаров потрапив під хвилю обурення через нібито "незаконний джипінг" у Карпатах. В дописі про експедицію до Карпат 14 березня ведучий розповів, що команда "Світ навиворіт" добиралася в гори на джипах. В коментарях українці обурено писали, що джипінг у національних парках заборонений і шкодить природі.

Комаров розповів у Facebook про експедицію команди "Світ навиворіт" до Карпат Фото: Скриншот

"Ви рекламуєте вбивство наших Карпат!" — написала користувачка Natali Tsodikova.

"Джипінг в Карпатах заборонений законом. Чи для вас закони не писані?" — додала Ольга Шаманська.

У коментарях під дописом Комарова українці пишуть, що джипінг у Карпатах заборонений Фото: Скриншот

"Це те з чим треба боротися, а не пропагувати. Джипи руйнують екосистему гір, створюють шрами, які ніколи не заживають. Дмитре, допоможіть зупинити цю навалу, бо в комбо з вітряками ми просто втратимо наші гори назавжди. Я тут мешкаю і знаю про це не з чуток", — написала Антоніна Іванова.

Українців обурило, що Дмитро Комаров пересувався Карпатами на джипі Фото: Скриншот

Дмитро Комаров відповів на коментарі щодо джипінгу в Карпатах

Після хвилі критики 20 березня Комаров опублікував на своїх сторінках у соцмережах іще один допис, у якому пояснив, що його команда їздила на джипах лише дорогами загального користування, а не заповідними зонами.

"Закон прямо забороняє пересування механічним транспортом територією національних парків і заповідників. Із забороною я абсолютно згоден. Вважаю, що в такі зони краще взагалі фізично закрити в’їзд. Але Карпати — це не тільки заповідники. Тому важливо розрізняти незаконний джипінг і реальне життя людей у горах, їзду по звичайних гірських дорогах загального користування", — написав ведучий.

За його словами, цими дорогами щодня їздять на позашляховиках місцеві жителі, бо пройти горами 10-15 пішки зможе не кожен.

"Карпати — це не тільки заповідник "під ковпаком". Це дім, в якому живуть люди. Справжню шкоду Карпатам завдає не дідусь на "Ниві", що їде по хліб, а несанкціоновані вирубки, забруднення річок, стихійні сміттєзвалища тощо", — написав Комаров.

Він запевнив, що перед зніманням циклу передач його команда ретельно досліджує територію, щоб не потрапити до природно-заповідного фонду, тому маршрути були побудовані виключно дорогами загального користування, де дозволено рух транспорту.

"Давайте берегти природу з розумом, а не створювати вигадані конфлікти. Розуміти різницю між місцевими дорогами та заповідними територіями", — сказав Дмитро Комаров.

У коментарях до другого допису на Facebook частина українців дякують Дмитру Комарову за його працю та захопливі передачі та говорять, що критика була маніпулятивною і невиправданою. Проте пояснення ведучого задовольнило не всіх, і деякі коментатори наголошують, що не можна порівнювати місцевих жителів, яким транспорт необхідний для життя, зі зніманням розважального контенту, що може невільно стати рекламою для незаконного джипінгу.

Українці дякують Комарову за його передачі Фото: Скриншот Не всіх коментаторів влаштувало пояснення Комарова про джипінг у Карпатах Фото: Скриншот

Нагадаємо, 13 березня Дмитро Комаров підтвердив розлучення з Олександрою Кучеренко.

До того Дмитро Комаров розповів про поїздки на фронт для знімання нового сезону програми "Світ навиворіт".