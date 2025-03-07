"Страх – це нормальна природна реакція": Комаров розповів про поїздки на фронт (фото)

Перший епізод нового сезону програми "Світ навиворіт. Україна" розповідає про острів Зміїний. Раніше журналіст їздив на схід та південь України.

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Український ведучий Дмитро Комаров розповів про новий сезон програми "Світ навиворіт", зокрема, про зйомки на фронті. Мандрівник дав інтервʼю сайту 1plus1.

В епізодах журналіст показував ситуацію на фронті та спілкувався з українськими військовими. З ризиком для власного життя Дмитро Комаров їхав у зону бойових дій.

Зокрема, ведучий зізнався, що відчув особливу небезпеку на передовій через оптоволоконні російські дрони.

Дмитро Комаров на Донеччині

"На фронті небезпека особлива. У першу чергу зараз, коли окрім FPV-дронів, з'явились оптоволоконні дрони, які неможливо заглушити РЕБом. Якщо такий оператор тебе побачив і націлився, то він тебе вб'є. І ти розумієш, що це небезпека, на яку не можна повпливати", – розповів Дмитро.

Ведучий пригадав, що ще з часів подорожей за кордон, шанувальники питали, чи не страшно йому ризикувати життям. Мандрівник зізнався, що буває страшно, але стає легше, коли починається якийсь процес.

"Коли ти вже знаходишся в епіцентрі події, тобі вже не страшно. Ти просто думаєш, як реагувати та діяти", — сказав Комаров.

Дмитро Комаров на Харківщині

Зокрема, журналіст пригадав, як знімав програму в Покровську, то розумів, що небезпека зовсім поруч.

"Страх – це нормальна природна реакція будь-якої людини. Не нормально, якщо страху немає. Але коли те, чого ти боїшся, вже починається, то вже не страшно", — додав мандрівник.

Перший епізод нового сезону програми "Світ навиворіт. Україна" розповідає про острів Зміїний, який українські захисники звільнили від росіян влітку 2022 року. Перша частина вийшла минулого тижня, а вже сьогодні, 7 березня, буде продовження подорожі Комарова до Зміїного.

"Мене вразили наші герої-прикордонники своїми умовами праці. Взимку, коли була ротація, дістатися до Зміїного — це складно навіть фізично, не кажучи вже про небезпеку у повітрі через безпілотники та ворожу авіацію", — розповів Дмитро.

Нагадаємо, де дивитися новий сезон "Світ навиворіт".

Також Фокус писав про реакцію друзів Дмитра Комарова на його розлучення з Олександрою Кучеренко.