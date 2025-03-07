"Страх — это нормальная естественная реакция": Комаров рассказал о поездках на фронт (фото)

Первый эпизод нового сезона программы "Мир наизнанку. Украина" рассказывает об острове Змеином. Ранее журналист ездил на восток и юг Украины.

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Украинский ведущий Дмитрий Комаров рассказал о новом сезоне программы "Мир наизнанку", в частности, о съемках на фронте. Путешественник дал интервью сайту 1plus1.

В эпизодах журналист показывал ситуацию на фронте и общался с украинскими военными. С риском для собственной жизни Дмитрий Комаров ехал в зону боевых действий.

В частности, ведущий признался, что почувствовал особую опасность на передовой из-за оптоволоконных российских дронов.

Дмитрий Комаров в Донецкой области

"На фронте опасность особая. В первую очередь сейчас, когда кроме FPV-дронов, появились оптоволоконные дроны, которые невозможно заглушить РЭБом. Если такой оператор тебя увидел и нацелился, то он тебя убьет. И ты понимаешь, что это опасность, на которую нельзя повлиять", — рассказал Дмитрий.

Ведущий вспомнил, что еще со времен путешествий за границу, поклонники спрашивали, не страшно ли ему рисковать жизнью. Путешественник признался, что бывает страшно, но становится легче, когда начинается какой-то процесс.

"Когда ты уже находишься в эпицентре события, тебе уже не страшно. Ты просто думаешь, как реагировать и действовать", — сказал Комаров.

Дмитрий Комаров на Харьковщине

В частности, журналист вспомнил, как снимал программу в Покровске, то понимал, что опасность совсем рядом.

"Страх — это нормальная естественная реакция любого человека. Не нормально, если страха нет. Но когда то, чего ты боишься, уже начинается, то уже не страшно", — добавил путешественник.

Первый эпизод нового сезона программы "Мир наизнанку. Украина" рассказывает об острове Змеином, который украинские защитники освободили от россиян летом 2022 года. Первая часть вышла на прошлой неделе, а уже сегодня, 7 марта, будет продолжение путешествия Комарова к Змеиному.

"Меня поразили наши герои-пограничники своими условиями труда. Зимой, когда была ротация, добраться до Змеиного — это сложно даже физически, не говоря уже об опасности в воздухе из-за беспилотников и вражеской авиации", — рассказал Дмитрий.

Напомним, где смотреть новый сезон "Мир наизнанку".

Также Фокус писал о реакции друзей Дмитрия Комарова на его развод с Александрой Кучеренко.