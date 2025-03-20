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"Реклама убийства Карпат": Комаров попал в скандал из-за езды на джипах в горах

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Фото: Facebook / Дмитрий Комаров | Ведущий "Мир наизнанку" вызвал возмущение из-за джипинга в Карпатах

Украинцы обвиняют ведущего Дмитрия Комарова в рекламе губительного для природы досуга. Он в ответ уверяет, что команда "Мир наизнанку" ездила в Карпатах на джипах только по предназначенным для этого дорогам.

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Украинский журналист и ведущий телепрограммы о путешествиях "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров попал под волну возмущения из-за якобы "незаконного джипинга" в Карпатах. В посте об экспедиции в Карпаты 14 марта ведущий рассказал, что команда "Мир наизнанку" добиралась в горы на джипах. В комментариях украинцы возмущенно писали, что джипинг в национальных парках запрещен и вредит природе.

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Комаров рассказал в Facebook об экспедиции команды "Мир наизнанку" в Карпаты
Фото: Скриншот

"Вы рекламируете убийство наших Карпат!" — написала пользовательница Natali Tsodikova.

"Джипинг в Карпатах запрещен законом. Или для вас законы не писаны?" — добавила Ольга Шаманская.

Дмитрий Комаров, джипинг в горах, джипинг Комарова, скандал с Комаровым, комментарии Fullscreen
В комментариях под сообщением Комарова украинцы пишут, что джипинг в Карпатах запрещен
Фото: Скриншот

"Это то с чем надо бороться, а не пропагандировать. Джипы разрушают экосистему гор, создают шрамы, которые никогда не заживают. Дмитрий, помогите остановить это нашествие, потому что в комбо с ветряками мы просто потеряем наши горы навсегда. Я здесь живу и знаю об этом не понаслышке", — написала Антонина Иванова.

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Украинцев возмутило, что Дмитрий Комаров передвигался по Карпатам на джипе
Фото: Скриншот

Дмитрий Комаров ответил на комментарии относительно джипинга в Карпатах

После волны критики 20 марта Комаров опубликовал на своих страницах в соцсетях еще одно сообщение, в котором объяснил, что его команда ездила на джипах только по дорогам общего пользования, а не по заповедным зонам.

"Закон прямо запрещает передвижение механическим транспортом по территории национальных парков и заповедников. С запретом я абсолютно согласен. Считаю, что в такие зоны лучше вообще физически закрыть въезд. Но Карпаты — это не только заповедники. Поэтому важно различать незаконный джипинг и реальную жизнь людей в горах, езду по обычным горным дорогам общего пользования", — написал ведущий.

По его словам, по этим дорогам ежедневно ездят на внедорожниках местные жители, потому что пройти по горам 10-15 пешком сможет не каждый.

"Карпаты — это не только заповедник "под колпаком". Это дом, в котором живут люди. Настоящий вред Карпатам наносит не дедушка на "Ниве", который едет за хлебом, а несанкционированные вырубки, загрязнение рек, стихийные свалки и т.д.", — написал Комаров.

Он заверил, что перед съемкой цикла передач его команда тщательно исследует территорию, чтобы не попасть в природно-заповедный фонд, поэтому маршруты были построены исключительно по дорогам общего пользования, где разрешено движение транспорта.

"Давайте беречь природу с умом, а не создавать вымышленные конфликты. Понимать разницу между местными дорогами и заповедными территориями", — сказал Дмитрий Комаров.

В комментариях ко второму сообщению на Facebook часть украинцев благодарят Дмитрия Комарова за его труд и увлекательные передачи и говорят, что критика была манипулятивной и неоправданной. Однако объяснение ведущего удовлетворило не всех, и некоторые комментаторы отмечают, что нельзя сравнивать местных жителей, которым транспорт необходим для жизни, со съемкой развлекательного контента, что может невольно стать рекламой для незаконного джипинга.

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Украинцы благодарят Комарова за его передачи
Фото: Скриншот
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Не всех комментаторов устроило объяснение Комарова о джипинге в Карпатах
Фото: Скриншот

Напомним, 13 марта Дмитрий Комаров подтвердил развод с Александрой Кучеренко.

До того Дмитрий Комаров рассказал о поездках на фронт для съемок нового сезона программы "Мир наизнанку".