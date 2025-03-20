"Реклама убийства Карпат": Комаров попал в скандал из-за езды на джипах в горах

Украинцы обвиняют ведущего Дмитрия Комарова в рекламе губительного для природы досуга. Он в ответ уверяет, что команда "Мир наизнанку" ездила в Карпатах на джипах только по предназначенным для этого дорогам.

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Украинский журналист и ведущий телепрограммы о путешествиях "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров попал под волну возмущения из-за якобы "незаконного джипинга" в Карпатах. В посте об экспедиции в Карпаты 14 марта ведущий рассказал, что команда "Мир наизнанку" добиралась в горы на джипах. В комментариях украинцы возмущенно писали, что джипинг в национальных парках запрещен и вредит природе.

Комаров рассказал в Facebook об экспедиции команды "Мир наизнанку" в Карпаты Фото: Скриншот

"Вы рекламируете убийство наших Карпат!" — написала пользовательница Natali Tsodikova.

"Джипинг в Карпатах запрещен законом. Или для вас законы не писаны?" — добавила Ольга Шаманская.

В комментариях под сообщением Комарова украинцы пишут, что джипинг в Карпатах запрещен Фото: Скриншот

"Это то с чем надо бороться, а не пропагандировать. Джипы разрушают экосистему гор, создают шрамы, которые никогда не заживают. Дмитрий, помогите остановить это нашествие, потому что в комбо с ветряками мы просто потеряем наши горы навсегда. Я здесь живу и знаю об этом не понаслышке", — написала Антонина Иванова.

Украинцев возмутило, что Дмитрий Комаров передвигался по Карпатам на джипе Фото: Скриншот

Дмитрий Комаров ответил на комментарии относительно джипинга в Карпатах

После волны критики 20 марта Комаров опубликовал на своих страницах в соцсетях еще одно сообщение, в котором объяснил, что его команда ездила на джипах только по дорогам общего пользования, а не по заповедным зонам.

"Закон прямо запрещает передвижение механическим транспортом по территории национальных парков и заповедников. С запретом я абсолютно согласен. Считаю, что в такие зоны лучше вообще физически закрыть въезд. Но Карпаты — это не только заповедники. Поэтому важно различать незаконный джипинг и реальную жизнь людей в горах, езду по обычным горным дорогам общего пользования", — написал ведущий.

По его словам, по этим дорогам ежедневно ездят на внедорожниках местные жители, потому что пройти по горам 10-15 пешком сможет не каждый.

"Карпаты — это не только заповедник "под колпаком". Это дом, в котором живут люди. Настоящий вред Карпатам наносит не дедушка на "Ниве", который едет за хлебом, а несанкционированные вырубки, загрязнение рек, стихийные свалки и т.д.", — написал Комаров.

Он заверил, что перед съемкой цикла передач его команда тщательно исследует территорию, чтобы не попасть в природно-заповедный фонд, поэтому маршруты были построены исключительно по дорогам общего пользования, где разрешено движение транспорта.

"Давайте беречь природу с умом, а не создавать вымышленные конфликты. Понимать разницу между местными дорогами и заповедными территориями", — сказал Дмитрий Комаров.

В комментариях ко второму сообщению на Facebook часть украинцев благодарят Дмитрия Комарова за его труд и увлекательные передачи и говорят, что критика была манипулятивной и неоправданной. Однако объяснение ведущего удовлетворило не всех, и некоторые комментаторы отмечают, что нельзя сравнивать местных жителей, которым транспорт необходим для жизни, со съемкой развлекательного контента, что может невольно стать рекламой для незаконного джипинга.

Украинцы благодарят Комарова за его передачи Фото: Скриншот Не всех комментаторов устроило объяснение Комарова о джипинге в Карпатах Фото: Скриншот

Напомним, 13 марта Дмитрий Комаров подтвердил развод с Александрой Кучеренко.

До того Дмитрий Комаров рассказал о поездках на фронт для съемок нового сезона программы "Мир наизнанку".