У день обстрілу Сум ведучий Дмитро Комаров переозвучив передачу російською мовою, — продюсер
У день обстрілу Сум український журналіст і ведучий Дмитро Комаров виклав на YouTube відео переозвучений російською мовою випуск передачі "Світ навиворіт" під назвою "У пошуках найвищого житла. Як живеться на вершині Карпат".
Про це на своїй Facebook-сторінці заявив продюсер YouTube-каналу "Історія без міфів" Костянтин Анохін, який наразі перебуває на службі у 425 окремому батальйоні безпілотних систем Сухопутних військ Збройних сил України.
"Відео викладене позавчора — 13 квітня 2025 року. В той день, коли мскл вдарили по Сумах", — написав він.
В коментарях підписники зауважили, що його YouTube відображається російською. Однак Костянтин Анохін зазначив, що в такому випадку у нього б під час перегляду відео був би напис "воспроизвести", а не "відтворити".
У проєкті "Антоніна" від "Детектор Медіа" журналістка Лєна Чиченіна звернула увагу, що нині функціонують два офіційні канали — "Мир наизнанку" (створений у 2010 році) та "Світ навиворіт" (запущений у 2019 році). При цьому на другому нові відео почали з’являтися лише в останні два роки.
Комаров тривалий час вів свої програми російською мовою, і навіть один із перших репортажів із деокупованої Київщини знімав саме російською. За словами Чиченіної, тепер він змінив підхід — у нових випусках використовує український оригінал із російською озвучкою, хоча не у всіх відео.
"11 місяців на каналі взагалі нічого не викладали. Аж ось впродовж останнього часу бачимо три програмки з нового сезону "Світу навиворіт. Україна". Також із російською озвучкою", — додала вона.
Нагадаємо, що раніше Дмитро Комаров вже потрапляв під хвилю обурення через нібито "незаконний джипінг" у Карпатах, про який йдеться у цьому ж відео. В дописі про експедицію до Карпат 14 березня ведучий розповів, що команда "Світ навиворіт" добиралася в гори на джипах. В коментарях українці обурено писали, що джипінг у національних парках заборонений і шкодить природі.
До цього, 13 березня він підтвердив розлучення з Олександрою Кучеренко. Він зазначив, що подружжя розлучається через РАЦС за допомогою спільної заяви.