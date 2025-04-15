В день обстрела Сум ведущий Дмитрий Комаров переозвучил передачу на русском языке, — продюсер

В день обстрела Сум украинский журналист и ведущий Дмитрий Комаров выложил на YouTube видео переозвученный на русском языке выпуск передачи "Мир наизнанку" под названием "В поисках самого высокого жилья. Как живется на вершине Карпат".

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Об этом на своей Facebook-странице заявил продюсер YouTube-канала "История без мифов" Константин Анохин, который сейчас находится на службе в 425 отдельном батальоне беспилотных систем Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"Видео выложено позавчера — 13 апреля 2025 года. В тот день, когда мскл ударили по Сумах", — написал он.

В комментариях подписчики отметили, что его YouTube отображается на русском. Однако Константин Анохин отметил, что в таком случае у него бы во время просмотра видео была бы надпись "воспроизвести", а не "відтворити".

В проекте "Антонина" от "Детектор Медиа" журналистка Лена Чиченина обратила внимание, что сейчас функционируют два официальных канала -"Мир наизнанку" (создан в 2010 году) и "Світ навиворіт" (запущен в 2019 году). При этом на втором новые видео начали появляться только в последние два года.

Комаров долгое время вел свои программы на русском языке, и даже один из первых репортажей с деоккупированной Киевщины снимал именно на русском. По словам Чичениной, теперь он изменил подход — в новых выпусках использует украинский оригинал с русской озвучкой, хотя не во всех видео.

"11 месяцев на канале вообще ничего не выкладывали. И вот в последнее время видим три программки из нового сезона "Мира наизнанку. Украина". Также с русской озвучкой", — добавила она.

Напомним, что ранее Дмитрий Комаров уже попадал под волну возмущения из-за якобы "незаконного джипинга" в Карпатах, о котором говорится в этом же видео. В заметке об экспедиции в Карпаты 14 марта ведущий рассказал, что команда "Мир наизнанку" добиралась в горы на джипах. В комментариях украинцы возмущенно писали, что джипинг в национальных парках запрещен и вредит природе.

До этого, 13 марта он подтвердил развод с Александрой Кучеренко. Он отметил, что супруги разводятся через ЗАГС с помощью совместного заявления.