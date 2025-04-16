"Давнее взвешенное решение": у Комарова ответили на хейт из-за озвучки программы на русском

Пресс-служба украинского журналиста и ведущего Дмитрия Комарова прокомментировала переозвучивание на русском языке новых выпусков программы "Мир наизнанку" после обвинений со стороны продюсера Константина Анохина. Представители ведущего объяснили, что выпуски публикуются на разных языках, чтобы донести информацию об Украине более широкой аудитории.

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Свою позицию представители журналиста озвучили в комментарии OBOZ.UA.

В пресс-службе Дмитрия Комарова отметили, что все его проекты, в том числе и "Мир наизнанку. Украина", с начала полномасштабного вторжения РФ создаются на украинском языке и после эфира на телевидении выкладываются на украиноязычном канале в YouTube. Однако выпуски программ переозвучиваются также на иностранных языках — английском, испанском, португальском, французском и русском — и публикуются на нескольких иноязычных YouTube-каналах.

"Проект "Мир наизнанку. Украина" сегодня показывает реальную жизнь нашей страны изнутри — именно сейчас, в период полномасштабной войны. Формат предполагает глубокое журналистское исследование, гораздо шире возможностей привычных новостных репортажей. Озвучка авторских проектов Дмитрия Комарова на разных языках — это сознательное, взвешенное, совместное, давнее решение, чтобы охватывать как можно большую аудиторию и доносить информацию об Украине именно с точки зрения украинцев", — пояснили представители журналиста.

Также в пресс-службе рассказали, что команда Дмитрия Комарова приняла стратегическое решение переозвучивать проекты о войне в Украине на пяти самых распространенных языках мира с 2023 года, начиная с проекта "Год", а выпуски "Мира наизнанку. Украина" выходят в четырех языковых вариантах. По словам представителей ведущего, так команда хочет доносить правду о событиях в Украине до как можно более широкой аудитории.

"Международные версии озвучиваются другими голосами, тогда как украинский канал остается основным, где выходят оригинальные версии проекта, с оригинальным звуком и голосом Дмитрия Комарова на украинском языке. Это взвешенная позиция, принятая с целью показать реалии Украины всему миру", — пояснили в пресс-службе.

Дмитрий Комаров переозвучил передачу на русском: детали

Продюсер YouTube-канала "История без мифов" Константин Анохин, который сейчас служит в 425-м отдельном батальоне беспилотных систем Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, 15 апреля опубликовал в Facebook сообщение с обвинениями в адрес Дмитрия Комарова. Военный отметил, что журналист выложил выпуск программы "Мир наизнанку" под названием "В поисках самого высокого жилья. Как живется на вершине Карпат" на YouTube на русском языке 13 апреля 2025 года — в день, когда россияне нанесли удар по Сумам.

Продюсер Константин Анохин упрекнул Дмитрия Комарова за переозвучивание программы на русском языке

Ранее Дмитрий Комаров попал в скандал из-за езды на джипах в Карпатах. После того, как ведущий рассказал, как команда "Мир наизнанку" добиралась в горы на внедорожниках для съемок новой серии выпусков, украинцы обвинили его в якобы рекламе незаконного джипинга. Комаров в ответ заверил, что его команда передвигалась только по дорогам общего назначения и не заезжала в заповедные зоны.