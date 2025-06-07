"Вони люди світу": Алхім відповіла Мандзюк, чому зустрілася в Парижі з росіянами (відео)

Блогерка Анна Алхім прокоментувала свою зустріч минулого місяця у Франції з трьома росіянами. За її словами, вони не були на батьківщині 20 років, а мовчання про війну РФ проти України — це "їхній вибір".

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Про це вона сказала в інтерв'ю Раміні Есхакзай, опублікованому 7 червня.

Алхім розповіла про росіян, з якими зустрілася в Парижі у травні. На відео з 51:12.

На питання блогерки Олени Мандзюк про її позицію Анна Алхім відповіла, що вважає РФ країною-агресором з першого дня вторгнення, але підтвердила, що "не ділить людей за нацією" та вважає, що існують "хороші росіяни".

"Є хороші росіяни, які воюють у нашій країні з російським паспортом. Є росіяни, які воюють за нас, за Україну", — сказала Алхім.

Мандзюк попросила колегу прокоментувати її зустріч із росіянами в Парижі у травні. Алхім відповіла, що одному з них заборонено в'їзд до Росії на 50 років,

"У них своя позиція, просто вони її, мабуть, не висловлюють — ми не говорили про війну, не поглиблювалися", — сказала блогерка.

На це Мандзюк зауважила, що російський уряд не визнав знайомих Алхім іноагентами, а їхнє мовчання рівноцінне підтримці війни. Анна відповіла, що вони 20 років не були в Росії.

"Вони люди світу. Вони зовсім не належать до Росії", — заявила блогерка.

Алхім заявила, що її знайомі росіяни 20 років не були на батьківщині Фото: Instagram / alkhimova_anna15

Також Алхім анонсувала виступ у Берліні з одним із росіян, з яким зустрічалася в Парижі. За її словами, організатором заходу є українка з Харкова.

Мандзюк відповіла, що "хороші росіяни", на її погляд, принаймні не мають підтримувати політику Кремля.

"Вони хоча б повинні виступати з якимись протестами, з мітингами на підтримку українців", — висловила свою думку Олена.

Алхім відповіла, що не вважає, що росіяни за кордоном комусь щось винні.

"Вони живуть своє життя", — сказала Анна.

Алхім говорить, що росіяни за кордоном "живуть своє життя" і не повинні виступати проти війни Фото: Instagram / alkhimova_anna15

Зустріч Анни Алхім з росіянами — що відомо

Російський блогер українського походження Ігор Синяк у травні виклав світлину з українською блогеркою Анною Алхім, зроблену під час зустрічі в Парижі. Мандзюк відреагувала на те, що Алхім зустрілась з Синяком, та назвала вчинок колеги "публічною зрадою". Вона припустила, що Анна шукає поради, як змінити паспорт на російський.

Народна депутатка України Наталія Піпа 16 травня повідомила, що проти Алхім відкрите кримінальне провадження за "розпалювання національної ворожнечі". 21 травня парламентарка заявила про відкриття ще одного провадження проти блогерки Анни Алхім за ст. 111 Кримінального кодексу України — про державну зраду.

В інтерв'ю 23 травня Алхім сказала, що не переживає через відкриті проти неї кримінальні справи, залишається у Києві та не планує нікуди виїжджати під час розслідування.