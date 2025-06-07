"Они люди мира": Алхим ответила Мандзюк, почему встретилась в Париже с россиянами (видео)

Блогер Анна Алхим прокомментировала свою встречу в прошлом месяце во Франции с тремя россиянами. По ее словам, они не были на родине 20 лет, а молчание о войне РФ против Украины — это "их выбор".

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Об этом она сказала в интервью Рамине Эсхакзай, опубликованном 7 июня.

Алхим рассказала о россиянах, с которыми встретилась в Париже в мае. На видео с 51:12.

На вопрос блогера Елены Мандзюк о ее позиции Анна Алхим ответила, что считает РФ страной-агрессором с первого дня вторжения, но подтвердила, что "не делит людей по нации" и считает, что существуют "хорошие русские".

"Есть хорошие русские, которые воюют в нашей стране с российским паспортом. Есть россияне, которые воюют за нас, за Украину", — сказала Алхим.

Мандзюк попросила коллегу прокомментировать ее встречу с россиянами в Париже в мае. Алхим ответила, что одному из них запрещен въезд в Россию на 50 лет,

"У них своя позиция, просто они ее, видимо, не высказывают — мы не говорили о войне, не углублялись", — сказала блогерша.

На это Мандзюк отметила, что российское правительство не признало знакомых Алхим иноагентами, а их молчание равноценно поддержке войны. Анна ответила, что они 20 лет не были в России.

"Они люди мира. Они совсем не принадлежат к России", — заявила блогерша.

Алхим заявила, что ее знакомые россияне 20 лет не были на родине Фото: Instagram / alkhimova_anna15

Также Алхим анонсировала выступление в Берлине с одним из россиян, с которым встречалась в Париже. По ее словам, организатором мероприятия является украинка из Харькова.

Мандзюк ответила, что "хорошие россияне", на ее взгляд, по крайней мере не должны поддерживать политику Кремля.

"Они хотя бы должны выступать с какими-то протестами, с митингами в поддержку украинцев", — высказала свое мнение Елена.

Алхим ответила, что не считает, что россияне за рубежом кому-то что-то должны.

"Они живут свою жизнь", — сказала Анна.

Алхим говорит, что россияне за границей "живут свою жизнь" и не должны выступать против войны Фото: Instagram / alkhimova_anna15

Встреча Анны Алхим с россиянами — что известно

Российский блогер украинского происхождения Игорь Синяк в мае выложил фотографию с украинским блогером Анной Алхим, сделанную во время встречи в Париже. Мандзюк отреагировала на то, что Алхим встретилась с Синяком, и назвала поступок коллеги "публичной изменой". Она предположила, что Анна ищет советы, как сменить паспорт на российский.

Народный депутат Украины Наталья Пипа 16 мая сообщила, что против Алхим открыто уголовное производство за "разжигание национальной вражды". 21 мая парламентарий заявила об открытии еще одного производства против блогера Анны Алхим по ст. 111 Уголовного кодекса Украины — о государственной измене.

В интервью 23 мая Алхим сказала, что не переживает из-за открытых против нее уголовных дел, остается в Киеве и не планирует никуда выезжать во время расследования.