Дурнєв висміяв схуднення Анатоліча: каже, що це через "Оземпік" (фото)

Напередодні між телеведучим Анатолієм Анатолічем та блогером Олексієм Дурнєвим виник публічний конфлікт, спричинений жартами щодо схуднення першого начебто на "Оземпіку".

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Перепалка розгорілася в Instagram.

Як почалася суперечка Анатоліча і Дурнєва

Спершу Анатолій Анатоліч поділився в соцмережах результатами свого схуднення — мінус 10 кг, наголосивши, що досяг цього завдяки спорту, дисципліні та режиму. Втім, Олексій Дурнєв "прийшов" у коментарі та припустив, що ведучий міг скористатися препаратом "Оземпік", який призначений для лікування діабету, але часто використовується для зниження ваги.

Зокрема, блогер написав: "Анатоліч як ілюстрація оземпікового обличчя".

Дурнєв звинуватив Анатоліча, що той підсів на "Оземпік" Фото: скріншот

Реакція Анатоліча

У відповідь Анатоліч запросив Дурнєва на ранкову пробіжку та гру у футбол. Пізніше ведучий опублікував відео з пробіжки, показавши середній палець, який назвав "оземпіковим", що стало іронічною відповіддю на закиди блогера.

"Запросив вчора Льошу на ранкову пробіжку по Києву. Потім на футбол. Пообіцяв, що допоможу йому зробити все, щоб його лице було гарним. Але, очікувано, експерт Льоша не прийшов. Як думаєте чому?" — написав Анатоліч.

Анатолій Анатоліч

Підписники підтримали шоумена в коментарях.

"Чому людям простіше вірити в оземпік чим в те що людина просто взялась за себе", "Взагалі не розумію, що несеться) Людина змінила баланс в харчуванні, зробила тренування регулярними і….все.Просто треба хотіти і вміти в дисципліну…" — пишуть користувачі мережі.

Ба більше, Анатолія Анатоліча публічно підтримала його дружина Юла.

"Це лице багатодітного батька, який у війну робить ремонт дому, коли всі матеріали множаться на два. А ще лице людини, яка займається спортом 24/7. Нагадай, скільки у тебе марафонів і дітей? А ще людини, яка щоранку веде ранкове шоу на радіо і прокидається о 5:00. І лягає після 23:00, бо вдома не сплять діти. А головне — людини, яка має силу волі нарешті за 10 років схуднути до кінця. А не просто плюс-мінус 10 кг", — написала піарниця.

Дружина Анатолія Анатоліча підтримала чоловіка Фото: скріншот

Підтримка з боку alyona alyona

До суперечки також долучилася реперка та учасниця Євробачення alyona alyona, яка з гумором звернулася до Дурнєва: "Що тебе спонукає публічно засуджувати вибір іншої людини? Боїшся бути як я чи як він?"

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

у будинок, де мешкає актор Євген Янович у Києві, влучив російський дрон під час комбінованої атаки росіян у ніч на 25 травня.

уламок російської повітряної цілі влучив у будинок навпроти квартири, де акторка Катерина Кузнєцова перебувала разом з батьками.

Крім того, Фокус писав, куди зникла співачка Євгенія Власова, яка підкорювала українську сцену на початку 2000-х, проте згодом пішла з публічного поля.