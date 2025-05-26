У будинок Євгена Яновича влучив російський дрон: актор розповів подробиці

У будинок у Києві, де мешкає актор Євген Янович, влучив російський дрон. Це сталося під час російської комбінованої атаки в ніч проти 25 травня.

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Про це він розповів на ютуб-каналі Сергія Стерненка.

Актор повідомив, що "Шахед" влучив у перші поверхи будинку.

"Я вибрав таку локацію для життя, де буває час від часу гучно. Так сталося, що сьогодні в будинок, де я живу, але на перші поверхи знизу, впав дрон. Здетонував. Я чув, як він, знаєш, коли жужить, прискорюється і пікірує", — розповів Янович.

Актор зізнався, що цього разу заховався лише після удару дрона, хоча зазвичай під час атак прямує до ліфтового холу в центрі будинку.

"Чимало диму було на поверхах. Дуже багато народу, дуже це жахливо виглядає зі сторони. Я не бачив масштаб, тому що ніч", — пригадав актор.

Прокинувшись, Янович побачив десятки пропущених дзвінків — люди намагалися дізнатися, чи все з ним гаразд. Актор порадив усім, чиї оселі постраждали від російських атак, одразу повідомляти близьких про свій стан.

Масовані атаки на Україну 24-26 травня

ЗС РФ три дні поспіль атакують українські міста, використовуючи різні засоби повітряного ураження.

У ніч на 24 травня російські війська атакували Україну, застосувавши 264 повітряних засоби ураження. Під обстрілами опинилися Київ та область, а також Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Харківська й Донецька області.

Наступної ночі, 25 травня, Росія завдала ще масштабнішого комбінованого удару — 367 повітряних засобів ураження. Внаслідок атаки загинули 13 людей, зокрема троє дітей, ще приблизно 50 — отримали поранення.

У ніч проти 26 травня РФ знову атакувала Україну комбіновано — дронами-камікадзе й крилатими ракетами. Унаслідок обстрілів пошкодження зафіксовано в Одеській, Хмельницькій і Запорізькій областях. У Запорізькій — є постраждалі серед мирного населення.

Нагадаємо, співачка Jerry Heil розповіла, що після нічної атаки РФ на Україну в ніч на 25 травня росіяни дроном "Герань" зруйнували будинок в Шевченківському районі Києва, де вона записувала свої хіти.

Також у Києві внаслідок падіння уламків російського БпЛА "Шахед" постраждав один зі студентських гуртожитків Київського національного університету. Уламок дрона перебив трубу з газом, через вибух кілька людей дістали травми.