В дом Евгения Яновича попал российский дрон: актер рассказал подробности

В дом в Киеве, где живет актер Евгений Янович, попал российский дрон. Это произошло во время российской комбинированной атаки в ночь на 25 мая.

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Об этом он рассказал на ютуб-канале Сергей Стерненко.

Актер сообщил, что "Шахед" попал на первые этажи дома.

"Я выбрал такую локацию для жизни, где бывает время от времени шумно. Так случилось, что сегодня в дом, где я живу, но на первые этажи снизу, упал дрон. Сдетонировал. Я слышал, как он, знаешь, когда жужжит, ускоряется и пикирует", — рассказал Янович.

Актер признался, что на этот раз спрятался только после удара дрона, хотя обычно во время атак направляется в лифтовой холл в центре дома.

"Немало дыма было на этажах. Очень много народу, очень это ужасно выглядит со стороны. Я не видел масштаб, потому что ночь", — вспомнил актер.

Проснувшись, Янович увидел десятки пропущенных звонков — люди пытались узнать, все ли с ним в порядке. Актер посоветовал всем, чьи дома пострадали от российских атак, сразу сообщать близким о своем состоянии.

Массированные атаки на Украину 24-26 мая

ВС РФ три дня подряд атакуют украинские города, используя различные средства воздушного поражения.

В ночь на 24 мая российские войска атаковали Украину, применив 264 воздушных средства поражения. Под обстрелами оказались Киев и область, а также Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Харьковская и Донецкая области.

Следующей ночью, 25 мая, Россия нанесла еще более масштабный комбинированный удар — 367 воздушных средств поражения. В результате атаки погибли 13 человек, в том числе трое детей, еще около 50 — получили ранения.

В ночь на 26 мая РФ снова атаковала Украину комбинированно — дронами-камикадзе и крылатыми ракетами. В результате обстрелов повреждения зафиксированы в Одесской, Хмельницкой и Запорожской областях. В Запорожской — есть пострадавшие среди мирного населения.

Напомним, певица Jerry Heil рассказала, что после ночной атаки РФ на Украину в ночь на 25 мая россияне дроном "Герань" разрушили дом в Шевченковском районе Киева, где она записывала свои хиты.

Также в Киеве в результате падения обломков российского БПЛА "Шахед" пострадало одно из студенческих общежитий Киевского национального университета. Обломок дрона перебил трубу с газом, из-за взрыва несколько человек получили травмы.