Российские дроны повредили общежитие КНУ: ректор университета раскрыл детали (фото, видео)

В ночь на 25 мая в результате падения обломков российского БПЛА "Шахед" пострадало одно из студенческих общежитий Киевского национального университета имени. Обломок дрона перебил трубу с газом, из-за взрыва несколько человек получили травмы.

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Как сообщил ректор вуза Владимир Бугров в интервью Еспресо.TV, удар вызвал взрыв газа, в результате чего здание оказалось частично разрушено и временно непригодно для проживания. По его словам, около полуночи фрагмент сбитого БПЛА упал у стены общежития, повредив газовую трубу.

"В соседнем от взрыва тоже повредило окна. Здесь жили студенты и студентки двух наших факультетов. Серьезных повреждений нет — четверо с незначительными травмами. Им была оказана помощь и от госпитализации они отказались", — рассказал Бугров.

Он добавил, что электричество и газ в корпусе отключены, а на месте работают полиция и экстренные службы и взрывотехники, которые продолжают обследования территории и комнат общежития на наличие взрывоопасных предметов.

"Полиция отработала, я бы сказал, на 150 процентов. Также работают службы "Киевгаза" и скорой помощи. Был на месте и глава Голосеевского района Сергей Садовой", — отметил Бугров.

Также ректор сообщил, что сроки восстановления пока неизвестны — университет не располагает необходимыми ресурсами, и руководство учебного заведения уже инициировало сбор помощи.

"Те ресурсы, которые есть в наличии они планировались для других работ, для развития, но теперь мы вынуждены их перенаправлять. Поэтому мы объявляем сбор помощи для всех желающих. Вообще люди, которые окончили университет берутся помочь в восстановлении", — добавил ректор.

Последствия атаки: что рассказали Фокусу

Выпускница истфака КНУ Евгения Кужненкова рассказала Фокусу об обстановке в университете после ночного прилета "Шахеда". По ее словам несмотря на пережитую тревожную ночь, атмосфера была дружеской, студенты активно помогали друг другу. Для волонтеров на улице организовали чай и кофе, руководство университета и сотрудники администрации также присутствовали и координировали действия.

"Обстановка рабочая, администрация собрала много неравнодушных студентов, которые взяли на себя основную работу по разборке поврежденных частей общежития. Около 12:00 часов окна начали зашивать ДСП", — поделилась она.

Общежитие КНУ после удара россйского дрона Фото: Фокус

Общежитие КНУ после ночной атаки БПЛА Фото: Фокус

Ранее мы подробно писали о последствиях российской атаки в ночь на 25 мая. Под ударом оказался ряд украинских регионов, в результате чего сообщалось о 13 погибших, среди которых трое детей, а также о 50 пострадавших.

В Киевской области последствия обстрелов были зафиксированы в четырех районах: Броварском, Белоцерковском, Бучанском и Обуховском. В самой столице известно по меньшей мере о 11 пострадавших в возрасте от 18 до 62 лет.