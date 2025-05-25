Ночная атака на Киев: Jerry Heil рассказала, что россияне уничтожили студию звукозаписи ее хитов (фото)

Jerry Heil рассказала, что россияне разрушили дом в Шевченковском районе Киева, где она записывала свои хиты. Одна из песен, "All eyes on kids", разоблачает преступления РФ, которая во время войны похищает украинских детей.

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Об этом звезда "Евровидения" рассказала в своем Telegram-канале.

Последствия обстрела Киева в ночь на 25 мая Фото: ГСЧС

Певица Jerry Heil опубликовала пост после разрушительной атаки России на Украину в ночь на 25 мая и поделилась снимками последствий атаки в Шевченковском районе Киева. На изображении виднеется многоэтажка, которую разрушило попадание российского дрона "Герань". Певица отметила, что это ее лично задело, ведь именно там была расположена одна из студий звукозаписи.

Фото: ГСЧС Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: ГСЧС

Jerry Heil говорит, что несколько ее хитов были записаны именно там. В частности, песня "All eyes on kids", которая разоблачает преступления РФ, которая во время войны похищает украинских детей.

Пост Jerry Heil Фото: скриншот

"Какая херня, ребята... Это дом, в котором были записаны "На ковре" и "All eyes on kids". Какой же лютый трэш", — высказалась певица в своем Telegram-канале.

Последствия обстрелов Украины в ночь на 25 мая

В результате ракетно-дронового российского удара были на несены разрушения на Киевщине, в Харькове, Тернополе, Николаеве и Конотопе. За ночь было выпущено около 300 ударных беспилотников и почти 70 ракет различных типов.

Так, одна из улиц села Мархаловка Киевской области была полностью уничтожена. Жителей одного из дома спасло только то, что они вовремя спустились со второго этажа на первый.

Разрушения в селе Мархаловка на Киевщине

В Киеве в результате падения обломков российского БПЛА "Шахед" пострадало одно из студенческих общежитий Киевского национального университета. Обломок дрона перебил трубу с газом, из-за взрыва несколько человек получили травмы.