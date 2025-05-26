Куди зникла Євгенія Власова — авторка хітів "Вітер надії" та "Я буду" (фото, відео)
Євгенія Власова підкорювала українську сцену на початку 2000-х, проте згодом зникла з публічних радарів. Співачка займалася здоровʼям, вихованням доньки та новим покликанням.
Про шлях артистки розповіли в програмі "Тур зірками".
Куди зникла Євгенія Власова
Власова, яка творила на початку нульових, пішла зі сцени в духовність.
У 2004 році вона народила доньку Ніну від продюсера Дмитра Костюка, з яким згодом розлучилася після принижень та зрад, як розповідають журналісти.
Сама Євгенія зізнавалася, що вийшла заміж тільки через те, що завагітніла, а не через кохання.
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У 2009 році артистка зникла зі сцени, а преса писала, що в неї рак. Власова не підтверджувала, хоча і не спростовувала це.
У 2016 році знаменитість офіційно взяла паузу у творчості.
Згодом їй знову зробили операцію, після чого Власова зізналася, що пройшла хіміотерапію, проте в неї не було онкології.
У 2021 році Євгенія Власова повернулася на велику сцену, взявши участь у "Танцях із зірками". Тоді зірка казала, що їй не затишно в шоу-бізнесі.
Нове покликання
Після карʼєри в шоу-бізнесі Власова стала духовним практиком, який відстоює волю творця та працює з вібраціями. Вона розповідала Славі Дьоміну, що поза шоу-бізнесом існує життя.
Хто така Євгенія Власова
Євгенія Власова — українська співачка та модель, відома завдяки своїм хітам на межі 1990-х і 2000-х років.
Вона випустила низку популярних пісень, серед яких "Живая река", "Ветер надежды", "Плачь обо мне" та "Я буду". У 2003 році вийшов її дебютний альбом "Ветер надежды", а в 2006 році — англомовний альбом Wind of Hope у співпраці з Ендрю Дональдсом.
За словами самої Євгенії, у певний період вона зрозуміла, що все довкола їй натякає на перерву у творчості.
"Коли ти стаєш трішки дорослішим, ти розумієш, що тобі не потрібно куди-небудь йти чи повертатися. Ти є в просторі завжди… Ти просто змінюєш той простір… Я не можу сказати, що я повернулися, я просто живу життя", — говорила вона.
Зірка багато працювала із 17 років і водночас навчалася, перебуваючи у стані великого напруження. Проте це давалося взнаки, і Євгенія зрозуміла, що потрібно спинитися, "перезібрати себе".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- у червні 2024 року Євгенія Власова заявила, що спокійно реагує на російськомовних громадян і не вважає проблемою спілкування мовою країни агресора.
- співачка Ірина Білик показала рідкісний кадр з двома синами — Табрізом та Глібом. Відомо, що хлопці живуть в Іспанії.
Ба більше, співак Віталій Козловський публічно перепросив перед продюсером Ігорем Кондратюком за свої попередні слова про його дітей, а саме старшого сина Сергія.