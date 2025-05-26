Куда исчезла Евгения Власова — автор хитов "Ветер надежды" и "Я буду" (фото, видео)

Евгения Власова покоряла украинскую сцену в начале 2000-х, однако впоследствии исчезла с публичных радаров. Певица занималась здоровьем, воспитанием дочери и новым призванием.

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Журналисты рассказали, куда исчезла Евгения Власова

Куда исчезла Евгения Власова

Власова, которая творила в начале нулевых, ушла со сцены в духовность.

В 2004 году она родила дочь Нину от продюсера Дмитрия Костюка, с которым впоследствии развелась после унижений и измен, как рассказывают журналисты.

Сама Евгения признавалась, что вышла замуж только из-за того, что забеременела, а не из-за любви.

В 2009 году артистка исчезла со сцены, а пресса писала, что у нее рак. Власова не подтверждала, хотя и не опровергала это.

Евгения Власова Фото: Evgeniya Vlasova/Instagram

В 2016 году знаменитость официально взяла паузу в творчестве.

Впоследствии ей снова сделали операцию, после чего Власова призналась, что прошла химиотерапию, однако у нее не было онкологии.

В 2021 году Евгения Власова вернулась на большую сцену, приняв участие в "Танцах со звездами". Тогда звезда говорила, что ей не уютно в шоу-бизнесе.

Новое призвание

После карьеры в шоу-бизнесе Власова стала духовным практиком, который отстаивает волю творца и работает с вибрациями. Она рассказывала Славе Демину, что вне шоу-бизнеса существует жизнь.

Евгения Власова Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Кто такая Евгения Власова

Евгения Власова — украинская певица и модель, известная благодаря своим хитам на рубеже 1990-х и 2000-х годов.

Она выпустила ряд популярных песен, среди которых "Живая река", "Ветер надежды", "Плачь обо мне" и "Я буду". В 2003 году вышел ее дебютный альбом "Ветер надежды", а в 2006 году — англоязычный альбом Wind of Hope в сотрудничестве с Эндрю Дональдсом.

По словам самой Евгении, в определенный период она поняла, что все вокруг ей намекает на перерыв в творчестве.

"Когда ты становишься немного взрослее, ты понимаешь, что тебе не нужно куда-либо идти или возвращаться. Ты есть в пространстве всегда... Ты просто меняешь то пространство... Я не могу сказать, что я вернулись, я просто живу жизнь", — говорила она.

Звезда много работала с 17 лет и одновременно училась, находясь в состоянии большого напряжения. Однако это сказывалось, и Евгения поняла, что нужно остановиться, "пересобрать себя".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

в июне 2024 года Евгения Власова заявила, что спокойно реагирует на русскоязычных граждан и не считает проблемой общение на языке страны агрессора.

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