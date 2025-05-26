Ирина Билык показала двух своих сыновей: где они сейчас и что о них известно (фото)

Украинская певица Ирина Билык показала редкое фото с двумя сыновьями — Глебом и Табризом. Известно, что семья живет в Испании, а старший наследник знаменитости активно поддерживает Украину.

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Семейным кадром звезда сцены поделилась в Instagram.

Артистку спросили, как она любит отдыхать, на что Билык ответила: "С родными". Более того, певица показала старшего сына Глеба и младшего Табриза.

Ирина Билык с сыновьями Фото: скриншот

Сыновья Ирины Билык

Оба сына Ирины Билык, по информации в сети, сейчас проживают в Испании. Глеб активно занимается музыкой в стиле рок, играет на барабанах и гитаре, тогда как Табриз еще учится в школе, и его жизнь преимущественно остается вне публичного внимания.

Более того, старший сын певицы активно поддерживает Украину за рубежом, участвует в митингах и демонстрациях, в частности в Барселоне.

Отец Глеба — манекенщик Андрей Оверчук, с которым Ирина Билык состояла в отношениях с 1998 по 2002 год. Юноше сейчас 25 лет.

Отец Табриза — фотограф азербайджанского происхождения Аслан Ахмадов. Мальчик родился в 2015 году с помощью суррогатного материнства.

Ирина Билык с сыном Табризом Фото: instagram/bilyk_iryna

Где живут сыновья Ирины Билык

Украинский ведущий Слава Демин летом 2024 года уверял, что певица живет в испанском городе.

"У него (Глеба, — Ред.) есть собственная группа. Играет на барабанах и гитаре. Иногда дает концерты. Сейчас Глеб находится в Испании, где живет Ирина Билык с сыном Табризом", — говорил ведущий.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ирина Билык спрогнозировала окончание войны в Украине весной этого же года, к ее дню рождения в апреле.

А в январе 2025 года певица отреагировала на слухи о романе с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, бывшим мужем Ани Лорак. Артистка призналась, что ей нравятся восточные мужчины.

Кроме того, Билык сделали предложение руки и сердца на глазах у ее поклонников.