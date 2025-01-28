Ирина Билык расставила точки над "і" относительно слухов о романе с Муратом Налкакиоглу

Ирина Билык отреагировала на слухи о романе с турецким бизнесменом Муратом Налкакиоглу, бывшим мужем Ани Лорак. Певица заверила, что между ними лишь дружба и призналась, что ей нравятся восточные мужчины.

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Украинская певица Ирина Билык отреагировала на слухи о романе с бывшим мужем Ани Лорак, турецким бизнесменом Муратом Налкакиоглу. В последние дни в сети активно обсуждали возможные романтические отношения артистки с Налкакиоглу, особенно после того, как их поймали на флирте на видео.

В интервью для Fashion Reality TV Билык решила расставить все точки над "і". Певица подтвердила, что ей действительно нравятся восточные мужчины, ведь она всегда была привязана к их внешнему виду.

"Я очень люблю восточных мужчин. Они все черноволосые, энергичные, добрые и очень симпатичные", — поделилась Билык.

Однако певица заверила, что с Муратом Налкакиоглу их связывает только дружба, и она хочет, чтобы их приятельство продолжалось и в дальнейшем.

"Мурат — очень приятный человек в моей жизни, но мы с ним только друзья. Я не раскрываю все свои тайны, потому что самое важное для меня — это мое творчество и песни", — подытожила Ирина Билык.

Напомним, ранее мы писали, что Мурат Налчаджиоглу прокомментировал слухи о романе с Ириной Билык.

Кроме этого, ранее мы писали, что бывший муж Ани Лорак засветился в компании молодой девушки — что известно о новой избраннице бизнесмена.