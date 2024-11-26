Бывший муж Ани Лорак засветился в компании молодой девушки — что известно о новой избраннице бизнесмена

Мурат Налчаджиоглу уже дважды был женат. Сейчас бизнесмен холостяк. Однако на одном из показов его заметили в компании молодой избранницы.

47-летний турецкий бизнесмен, который имеет бизнес в Украине Мурат Налчаджиоглу, ранее известный также как муж певицы Ани Лорак, которая изменила Родине, появился на публике с новой избранницей. Видео с показа Roukoss — Коллекция весна 2025 L'Eclipse D'or" было опубликовано на странице дизайнера Эллая Рукосса, которая состоялась в Киеве.

Так, на фото Мурат позирует с молодой избранницей, однако фотографиями с события на личной странице бизнесмен не делился, как и новостью о новых отношениях.

Вероятно, девушка могла стать лишь спутницей на вечер для сопровождения на публичное мероприятие, но не исключено, что девушка также может быть новой избранницей Налчаджиоглу.

Что известно о новой избраннице Мурата Налчаджиоглу Фото: скрин

Что известно о новой избраннице Мурата Налчаджиоглу

Девушка, которая на фото рядом с Налчаджиоглу, одета в черное платье без бретелек, имеет длинные волосы, которые уложила в локоны. Хоть имени девушки точно не известно, Фокус проанализировал лайки на персональной странице Налчаджиоглу в Инстаграм, где есть девушка, по имени Дарья Николаевна.

Что известно о новой избраннице Мурата Налчаджиоглу Фото: скрин

На ее персональной странице, на главном фото, которое стоит на аватарке, девушка визуально схожа с той, которая сопровождала бизнесмена на показе. Профиль девушки закрыт, однако в подписи указано: "Украина-Турция. Мой знак зодиака Скорпион".

Что известно о новой избраннице Мурата Налчаджиоглу Что известно о новой избраннице Мурата Налчаджиоглу Фото: скрин

На личной странице девушки в Фейсбук указано, что она родом из города Каменское (Днепропетровская область), однако сейчас она живет в Анкаре. Эта страница также закрыта.

Заметим, что Налчаджиоглу был дважды официально женат на украинках. Его первой официальной женой была певица Ани Лорак, с которой бизнесмен имеет общую 13-летнюю дочь Софию. Второй раз Мурат женился летом 2023 года на визажистке Лилии Реус, однако их брак продлился меньше года. Уже в октябре пара сообщила о разводе. Еще не расставшись официально с Лилией Реус стало известно о новых отношениях бизнесмена с моделью Анастасией Фокс, однако отношения пары продлились недолго. Уже летом они разбежались, хоть и планировали тоже пожениться. Девушка рассказала, что была беременна от Мурата, но прервала беременность.

Напомним, ранее мы писали, что Ани Лорак удивила снимком 13-летней дочери.

Кроме этого, Фокус писал, что Лилия Подкопаева впервые призналась, поддерживает ли связь с кумой Ани Лорак.