Колишній чоловік Ані Лорак засвітився у компанії молодої дівчини - що відомо про нову обраницю бізнесмена

Мурат Налчаджиоглу вже двічі був одружений. Нині бізнесмен холостяк. Однак на одному з показів його помітили в компанії молодої обраниці.

47-річний турецький бізнесмен, який має бізнес в Україні Мурат Налчаджиоглу, раніше відомий також як чоловік співачки Ані Лорак, яка зрадила Батьківщину, з’явився на публіці з новою обраницею. Відео з показу Roukoss — Колекція весна 2025 L'Eclipse D'or" було опубліковане на сторінці дизайнера Еллая Рукосса, яка відбулася в Києві.

Так, на фото Мурат позує з молодою обраницею, однак світлинами з події на особистій сторінці бізнесмен не ділився, як і новиною про нові відносини.

Ймовірно, дівчина могла стати лише супутницею на вечір задля супроводу на публічний захід, але не виключення, що дівчина також може бути новою обраницею Налчаджиоглу.

Що відомо про нову обраницю Мурата Налчаджиоглу Фото: скрін

Що відомо про нову обраницю Мурата Налчаджиоглу

Дівчина, яка на фото поряд з Налчаджиоглу одягнена чорну сукню без бретельок, має довге волосся, яке вклала в локони. Хоч імені дівчини точно не відомо, Фокус проаналізував вподобайки на персональній сторінці Налчаджиоглу в Інстаграм, де є дівчина, на ім'я Дарія Миколаївна.

Що відомо про нову обраницю Мурата Налчаджиоглу Фото: скрін

На її персональній сторінці, на головному фото, яке стоїть на аватарці дівчина візуально схожа з тією, яка супроводжувала бізнесмена на показі. Профіль дівчини закритий, однак у підписі вказано: "Україна-Туреччина. Мій знак зодіаку Скорпіон".

Що відомо про нову обраницю Мурата Налчаджиоглу Що відомо про нову обраницю Мурата Налчаджиоглу Фото: скрін

На особистій сторінці дівчини в Фейсбук вказано, що вона родом з міста Кам’янське (Дніпропетровська область), однак нині вона живе в Анкарі. Ця сторінка також закрита.

Зауважимо, що Налчаджиоглу був двічі офіційно одружений на українках. Його першою офіційною дружиною була співачка Ані Лорак, з якою бізнесмен має спільну 13-річну доньку Софію. Вдруге Мурат одружився влітку 2023 року на візажистці Лілії Реус, однак їх шлюб протривав менше ніж рік. Вже у жовтні пара повідомила про розлучення. Ще не розлучившись офіційно з Лілією Реус стало відомо про нові відносини бізнесмена з моделлю Анастасією Фокс, однак відносини пари протривали не довго. Вже влітку вони розбіглися, хоч і планували теж одружитися. Дівчина розповіла, що була вагітна від Мурата, але перервала вагітність.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ані Лорак здивувала знімком 13-річної доньки.

Крім цього, Фокус писав, що Лілія Подкопаєва вперше зізналася, чи підтримує зв'язок з кумою Ані Лорак.