Дівчина ексчоловіка Ані Лорак заявила, що зробила від нього аборт

Як виявилося, Анастасія Foxy була на другому місяці вагітності, однак через проблеми в стосунках з бойфрендом вирішила зробити аборт.

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29-річна модель Анастасія Foxy, яка була у стосунках з турецьким бізнесменом Муратом Налкакіоглу, зізналася, що дійсно була від нього вагітна. Про це Анастасія повідомила в Instagram.

Однак, як виявилося, через проблеми у відносинах, модель прийняла рішення зробити аборт. Анастасія показала своїм підписникам довідку від 13 липня, де написано, що вона зробила аборт на 5-6 тижні вагітності.

"Я б дуже хотіла бути мамою вдруге і бути щасливою дружиною, вірю, що так колись буде. Головне обирати правильних, чесних, стабільних чоловіків, які не на словах і обіцянках будуть робити для вас. Сподіваюсь ця тема буде закрита. Прошу вас не вірте ніколи словам, спостерігайте тільки за вчинками", — написала модель.

Вона також зізналася, що у стосунках пари були проблеми, а вона лише намагалася ідеалізувати їх в мережі. Анастасія заявила, що стала жертвою обману, адже бізнесмен говорив і обіцяв багато, а в житті не дотримувався обіцянок.

На питання підписників, чому не залишила дитину для себе, модель пояснила, що вже має одну дитину, яку виховує сама.

"У мене є дитина, яку я виховую сама, без допомоги будь-кого. І якщо ви хороша і відповідальна мама, то фінансово не все так просто здається", — пояснила Анастасія Foxy.

Вона також уточнила, що саме аборт став причиною їх розриву, адже Мурат обіцяв їй одне, а після новини про вагітність просто злякався. Зауважимо, що пара пробула у відносинах більше ніж пів року.

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