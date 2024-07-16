Девушка экс-супруга Ани Лорак заявила, что сделала от него аборт

Как оказалось, Анастасия Foxy была на втором месяце беременности, однако из-за проблем в отношениях с бойфрендом решила сделать аборт.

Related video

29-летняя модель Анастасия Foxy, которая была в отношениях с турецким бизнесменом Муратом Налкакиоглу, призналась, что действительно была от него беременна. Об этом Анастасия сообщила в Instagram.

Однако, как оказалось, из-за проблем в отношениях, модель приняла решение сделать аборт. Анастасия показала своим подписчикам справку от 13 июля, где написано, что она сделала аборт на 5-6 неделе беременности.

"Я бы очень хотела быть мамой во второй раз и быть счастливой женой, верю, что так когда-то будет. Главное выбирать правильных, честных, стабильных мужчин, которые не на словах и обещаниях будут делать для вас. Надеюсь эта тема будет закрыта. Прошу вас не верьте никогда словам, наблюдайте только за поступками", — написала модель.

Она также призналась, что в отношениях пары были проблемы, а она лишь пыталась идеализировать их в сети. Анастасия заявила, что стала жертвой обмана, ведь бизнесмен говорил и обещал много, а в жизни не придерживался обещаний.

На вопрос подписчиков, почему не оставила ребенка для себя, модель объяснила, что уже имеет одного ребенка, которого воспитывает сама.

"У меня есть ребенок, которого я воспитываю сама, без помощи кого-либо. И если вы хорошая и ответственная мама, то финансово не все так просто кажется", — пояснила Анастасия Foxy.

Она также уточнила, что именно аборт стал причиной их разрыва, ведь Мурат обещал ей одно, а после новости о беременности просто испугался. Заметим, что пара пробыла в отношениях более чем полгода.

Напомним, ранее мы писали, что бывший муж Ани Лорак подрался с ее экс-продюсером Сергеем Перманом.

Кроме этого, Фокус писал, что Лилия Подкопаева впервые призналась, поддерживает ли связь с кумой Ани Лорак.