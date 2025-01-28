Ірина Білик розставила крапки над "і" щодо чуток про роман з Муратом Налкакіоглу

Ірина Білик відреагувала на чутки про роман з турецьким бізнесменом Муратом Налкакіоглу, колишнім чоловіком Ані Лорак. Співачка запевнила, що між ними лише дружба і зізналася, що їй подобаються східні чоловіки.

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Українська співачка Ірина Білик відреагувала на чутки про роман з колишнім чоловіком Ані Лорак, турецьким бізнесменом Муратом Налкакіоглу. В останні дні в мережі активно обговорювали можливі романтичні стосунки артистки з Налкакіоглу, особливо після того, як їх спіймали на флірті на відео.

В інтерв’ю для Fashion Reality TV Білик вирішила розставити всі крапки на "і". Співачка підтвердила, що їй справді подобаються східні чоловіки, адже вона завжди була прив’язана до їхнього зовнішнього вигляду.

"Я дуже люблю східних чоловіків. Вони всі чорняві, енергійні, добрі і дуже симпатичні", – поділилася Білик.

Однак співачка запевнила, що з Муратом Налкакіоглу їх пов'язує лише дружба, і вона хоче, щоб їхнє приятельство тривало й надалі.

"Мурат – дуже приємна людина в моєму житті, але ми з ним лише друзі. Я не розкриваю всі свої таємниці, бо найважливіше для мене – це моя творчість і пісні", – підсумувала Ірина Білик.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Мурат Налчаджиоглу прокоментував чутки про роман з Іриною Білик.

Крім цього, раніше ми писали, що колишній чоловік Ані Лорак засвітився у компанії молодої дівчини — що відомо про нову обраницю бізнесмена.