Ірина Білик показала двох своїх синів: де вони зараз і що про них відомо (фото)

Українська співачка Ірина Білик показала рідкісне фото з двома синами — Глібом та Табрізом. Відомо, що родина живе в Іспанії, а старший спадкоємець знаменитості активно підтримує Україну.

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Сімейним кадром зірка сцени поділилася в Instagram.

Артистку запитали, як вона любить відпочивати, на що Білик відповіла: "З рідними". Ба більше, співачка показала старшого сина Гліба та меншого Табріза.

Ірина Білик із синами Фото: скріншот

Сини Ірини Білик

Обидва сини Ірини Білик, за інформацією в мережі, наразі проживають в Іспанії. Гліб активно займається музикою у стилі рок, грає на барабанах та гітарі, тоді як Табріз ще навчається в школі, і його життя переважно залишається поза публічною увагою.

Ба більше, старший син співачки активно підтримує Україну за кордоном, бере участь у мітингах та демонстраціях, зокрема в Барселоні.

Батько Гліба — манекенник Андрій Оверчук, з яким Ірина Білик перебувала у стосунках з 1998 по 2002 рік. Юнаку наразі 25 років.

Батько Табріза — фотограф азербайджанського походження Аслан Ахмадов. Хлопчик народився у 2015 році за допомогою сурагатного материнства.

Ірина Білик із сином Табрізом Фото: instagram/bilyk_iryna

Де живуть сини Ірини Білик

Український ведучий Слава Дьомін влітку 2024 року запевняв, що співачка живе в іспанському місті.

"У нього (Гліба, — Ред.) є власний гурт. Грає на барабанах і гітарі. Іноді дає концерти. Зараз Гліб перебуває в Іспанії, де живе Ірина Білик із сином Табрізом", – говорив ведучий.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ірина Білик спрогнозувала закінчення війни в Україні навесні цього ж року, до її дня народження у квітні.

А в січні 2025 року співачка відреагувала на чутки про роман з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу, колишнім чоловіком Ані Лорак. Артистка зізналася, що їй подобаються східні чоловіки.

Крім того, Білик зробили пропозицію руки та серця на очах у її шанувальників.