"Я этого не знал": Козловский удивил заявлением о старшем сыне Игоря Кондратюка

Украинский певец Виталий Козловский публично извинился перед продюсером Игорем Кондратюком за свои предыдущие высказывания о его детях, в частности старшего сына — Сергея.

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В интервью на YouTube-канале Марички Падалко артист рассказал, что узнал из надежных источников о военной службе старшего сына Кондратюка — Сергея, который добровольцем вступил в ряды ВСУ.

Виталий Козловский, который в последнее время активно комментирует погашение долговых обязательств перед бывшим продюсером Игорем Кондратюком, сделал неожиданное заявление о его сыне.

По словам певца, Сергей Кондратюк после начала полномасштабного вторжения РФ принял решение защищать Украину, добровольно вступив в ВСУ. "Я узнал из достоверных источников, что его сын Сергей сейчас служит, он стал добровольцем и пошел в армию", — сообщил артист в своем интервью.

Эта информация стала для Виталия поводом для глубокого переосмысления своих предыдущих заявлений.

Извинился за высказывания

Козловский откровенно признал свою ошибку и необдуманность предыдущих упреков относительно семьи продюсера. Артист вспомнил свои критические комментарии, в которых предполагал, что поведение Кондратюка во время войны могло бы быть другим, если бы его дети служили в армии.

"Хочу сказать, что не так давно я обвинял Кондратюка в том, что если бы его сыновья служили, то он, возможно, вел себя иначе, в том числе и по отношению ко мне", — честно признался певец.

Музыкант подчеркнул, что на тот момент не владел правдивой информацией.

Виталий Козловский публично попросил прощения у Игоря Кондратюка Фото: Instagram Vitaliy Kozlovskiy

Особенно трогательной частью интервью Козловского стало его обращение непосредственно к Игорю Кондратюку как к отцу, который переживает за своего ребенка на войне. "Я извиняюсь у Кондратюка за то, что я так сказал. Я этого не знал. Знаю, что такое отцовское сердце и как ты переживаешь за своего ребенка", — добавил музыкант на камеру.

Пожелал счастья

Козловский пожелал счастья семье Кондратюка и всем украинским семьям, которые имеют близких на фронте. "Поэтому я желаю, чтобы сын ваш, Игорь, вернулся живым, целым, здоровым и счастливым. Чтобы он еще прожил долгую и счастливую жизнь", — подытожил Виталий.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

6 мая Игорь Кондратюк сообщил в соцсетях, что окончательно разрешил конфликт с Виталием Козловским. Он передал певцу все права на песни, которые тот исполнял до прекращения их сотрудничества. Спор между артистом и продюсером продолжался еще с 2012 года, когда Козловский решил разорвать контракт.

Уже на следующий день певец объявил о возвращении на сцену с хорошо известными хитами и новыми композициями.

Кстати, Козловский впервые после завершения судебных споров выступил с песней "Пена колада", исполнив ее на украинском языке.