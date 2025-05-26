"Я цього не знав": Козловський здивував заявою про старшого сина Ігоря Кондратюка

Український співак Віталій Козловський публічно перепросив перед продюсером Ігорем Кондратюком за свої попередні висловлювання про його дітей, зокрема старшого сина — Сергія.

Related video

У інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко артист розповів, що дізнався з надійних джерел про військову службу старшого сина Кондратюка — Сергія, який добровольцем вступив до лав ЗСУ.

Віталій Козловський, який останнім часом активно коментує погашення боргових зобов'язань перед колишнім продюсером Ігорем Кондратюком, зробив несподівану заяву про його сина.

Ви можете обговорити цю новину з нами в Telegram-спільноті Фокус. Стиль

За словами співака, Сергій Кондратюк після початку повномасштабного вторгнення РФ прийняв рішення захищати Україну, добровільно вступивши до ЗСУ. "Я дізнався з достовірних джерел, що його син Сергій зараз служить, він став добровольцем і пішов в армію", — повідомив артист у своєму інтерв'ю.

Ця інформація стала для Віталія приводом для глибокого переосмислення своїх попередніх заяв.

Перепросив за висловлювання

Козловський відверто визнав свою помилку та необдуманість попередніх закидів щодо родини продюсера. Артист пригадав свої критичні коментарі, в яких припускав, що поведінка Кондратюка під час війни могла б бути іншою, якби його діти служили в армії.

"Хочу сказати, що не так давно я звинувачував Кондратюка в тому, що якби його сини служили, то він, можливо, поводив себе інакше, зокрема і стосовно мене", — чесно зізнався співак.

Музикант підкреслив, що на той момент не володів правдивою інформацією.

Віталій Козловський публічно попросив пробачення у Ігоря Кондратюка Фото: Instagram Vitaliy Kozlovskiy

Особливо зворушливою частиною інтерв’ю Козловського стало його звернення безпосередньо до Ігоря Кондратюка як до батька, який переживає за свою дитину на війні. "Я перепрошую у Кондратюка за те, що я так сказав. Я цього не знав. Знаю, що таке батьківське серце і як ти переживаєш за свою дитину", — додав музикант на камеру.

Побажав щастя

Козловський побажав щастя родині Кондратюка та всім українським родинам, які мають близьких на фронті. "Тому я бажаю, щоб син ваш, Ігорю, повернувся живим, цілим, здоровим і щасливим. Щоб він ще прожив довге та щасливе життя", — підсумував Віталій.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

6 травня Ігор Кондратюк повідомив у соцмережах, що остаточно завершив конфлікт із Віталієм Козловським. Він передав співакові всі права на пісні, які той виконував до припинення їхньої співпраці. Суперечка між артистом і продюсером тривала ще з 2012 року, коли Козловський вирішив розірвати контракт.

Вже наступного дня співак оголосив про повернення на сцену з добре відомими хітами та новими композиціями.

До речі, Козловський уперше після завершення судових спорів виступив із піснею "Піна колада", виконавши її українською мовою.