"Повертаюся іншою": співачка Євгенія Власова пояснила, чому зникла зі сцени на роки (відео)

Євгенія Власова розповіла, що почала свою співочу кар'єру в досить юному віці. Виконавиця дуже багато працювала, їй потрібно було відновити сили.

Related video

Українська співачка Євгенія Власова 20 травня розповіла про створення нової пісні "Любов підкорює". В ефірі Weekend Show на каналі М1 виконавиця пояснила ведучим Андрію Чорноволу й Денису Жупнику, чому зробила тривалу перерву у своїй творчості.

За словами Євгенії, у певний період вона зрозуміла, що все довкола їй натякає на перерву у творчості. "Коли ти стаєш трішки дорослішим, ти розумієш, що тобі не потрібно куди-небудь йти чи повертатися. Ти є в просторі завжди… Ти просто змінюєш той простір… Я не можу сказати, що я повернулися, я просто живу життя", — зазначила Власова.

Артистка багато працювала із 17 років і водночас навчалася, вона перебувала в стані великого напруження. Співачка не могла спинитися, тому що була велика відповідальність перед її сім’єю. Однак навантаження давалося взнаки, і Євгенія зрозуміла, що потрібно спинитися, "перезібрати себе".

"Я працювала багато вночі, їздила рано на навчання. Тож втомлювала себе та напружувала. І важливо було зупинити себе… Але в мене не було можливості спинитися — подія за подією, якась відповідальність перед сім'єю, донькою… Все воно створювало велике напруження. І мені потрібно було зупинитися", — поділилася виконавиця. Власова каже, що останнім часом змінилася та відновила свої сили. Вона готова до повернення на сцену з новими піснями та в новому амплуа.

"Так, у мене вийшло перезібратися. І навіть більше. Я на сцену повертаюся, але трішечки іншою. Інша музика, інший стан. Це про те, щоб усе ж таки лікувати своїм голосом, вібрацією та частотою", — зазначила співачка.

Дивитися: 01:24

Нагадаємо, 20 травня повідомлялося, що українська співачка Ірина Білик відверто розповіла про закоханість у таємного чоловіка. Серце артистки наразі не вільне.