Євгенія Власова повертається: співачка з'явиться в популярному телешоу (відео)

Артистка передала естафету спортсменці Олені Харлан.

43-річна українська співачка Євгенія Власова, яка через проблеми зі здоров'ям довгий час не з'являлася на сцені, оголосила про свою участь у популярному шоу "Танці із зірками", новий сезон якого стартує на каналі "1+1" уже 5 вересня. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала відеовідповідь на запрошення фронтмена групи KADNAY Дмитра Кадная і передала естафету спортсменці Олені Харлан.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Я приймаю #танціззіркамиchallenge. Зустрінемося на паркеті!" — каже співачка.

[ + – ] Новина від співачки обрадувала її шанувальників, про що вони написали в коментарях

У коментарі журналістам Власова зазначила, що для неї "Танці із зірками" — це шлях, на якому вона хоче пізнати себе і можливості свого тіла:

"Це найкраще, що могло статися з моєю кар'єрою, тому що я завжди мріяла танцювати. Для мене це набагато глибше, ніж просто участь у найпопулярнішому шоу країни. Мені важливо дізнатися свої можливості".

Раніше Власова розповіла, що не планує повертатися в шоу-бізнес після 10-річної перерви.

"Мені незатишно в шоу-бізнесі. Я вже не готова робити те, що потрібно. Я хочу робити те, що я хочу", — відповіла вона на запитання Каті Осадчої.

[ + – ] Євгенія Власова зазначила, що не хоче повертатися на сцену

Вона зізналася, що свого часу страждала панічними атаками, впоратися з якими їй допомогла йога:

"Я людина невротичного складу. Я дуже все відчуваю, і моє тіло дає такі реакції колосальні, що тільки йога і допомагає. Медитація витягла мене з дуже важких і депресивних станів. Це допомогло впоратися з панічними атаками та зі стресами, які виникли один за одним".

Як відомо, ЗМІ писали про те, що 10 років тому артистка перемогла онкологічне захворювання, пройшовши курс хіміотерапії. Потім у 2017 році вона потрапила в реанімацію через наслідки перенесеної операції на кишечнику. За словами матері артистки, вона буквально заново вчилася розмовляти і ходити.

У 2019 співачка опублікувала звернення, в якому розповіла, що насправді з її здоров'ям, спростувавши низку поширених чуток.

[ + – ] Співачка заявила, що в неї не було онкології

Зараз Власова розвивається як продюсерка та директорка вокальної школи. У квітні вона з'явилася у півфіналі шоу "Голос країни", підтримавши дівчину з команди Олега Винника Галину Куришко.

[ + – ] Євгенія Власова та підопічна Олега Винника Галина Куришко

Співачка виховує 16-річну дочку Ніну від шлюбу з продюсером Дмитром Костюком. Пара розлучилася через рік після народження дівчинки.