Евгения Власова возвращается: певица появится в популярном телешоу (видео)

Артистка передала эстафету спортсменке Елене Харлан.

43-летняя украинская певица Евгения Власова, которая из-за проблем со здоровьем долгое время не появлялась на сцене, объявила о своем участии в популярном шоу "Танці з зірками", новый сезон которого стартует на канале "1+1" уже 5 сентября. На своей странице в Instagram артистка опубликовала видеоответ на приглашение фронтмена группы KADNAY Дмитрия Кадная и передала эстафету спортсменке Елене Харлан.

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"Я приймаю #танціззіркамиchallenge. Встретимся на паркете!", – говорит певица.

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В комментарии журналистам Власова отметила, что для нее "Танці з зірками" — это путь, на котором она хочет познать себя и возможности своего тела:

"Это лучшее, что могло произойти с моей карьерой, потому что я всегда мечтала танцевать. Для меня это гораздо глубже, чем просто участие в самом популярном шоу страны. Мне важно узнать свои возможности".

Ранее Власова рассказала, что не планирует возвращаться в шоу-бизнес после 10–летнего перерыва.

"Мне неуютно в шоу-бизнесе. Я не готова больше делать то, что нужно. Я хочу делать то, что я хочу", – ответила она на вопрос Кати Осадчей.

[ + – ] Евгения Власова отметила, что не хочет возвращаться на сцену

Она призналась, что в свое время страдала паническими атаками, справиться с которыми ей помогла йога:

"Я человек невротического склада. Я очень все чувствую, и мое тело дает такие реакции колоссальные, что только йога и помогает. Медитация вытащила меня из очень тяжелых и депрессивных состояний. Это помогло справиться с паническими атаками и со стрессами, которые возникли один за другим".

Как известно, СМИ писали о том, что 10 лет назад артистка победила онкологическое заболевание, пройдя курс химиотерапии. Затем в 2017 году она попала в реанимацию из-за последствий перенесенной операции на кишечнике. По словам матери артистки, она буквально заново училась разговаривать и ходить.

В 2019 году певица опубликовала обращение, в котором рассказала, что на самом деле с ее здоровьем, опровергнув ряд распространенных слухов.

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Сейчас Власова развивается как продюсер и директор вокальной школы. В апреле она появилась в полуфинале шоу "Голос країни", поддержав девушку из команды Олега Винника Галину Куришко.

[ + – ] Евгения Власова и подопечная Олега Винника Галина Куришко

Певица воспитывает 16-летнюю дочь Нину от брака с продюсером Дмитрием Костюком. Пара рассталась спустя год после рождения девочки.