"Я не поділяю людей на мову": співачка Євгенія Власова стала на захист російськомовних громадян

Євгенія Власова заявила, що спокійно реагує на російськомовних громадян і не вважає проблемою спілкування мовою країни агресора.

Відома українська співачка Євгенія Власова заявила, що російська мова це лише інструмент для розуміння один одного, тому вона ніколи не перестане спілкуватися з людиною, якщо вона спілкується російською. Свою позицію щодо мови співачка висловила в інтерв’ю Слави Дьоміна.

Зокрема, Євгенія Власова розповіла, що починала свою кар’єру з виконання пісень українською мовою, однак через тиск радіо і телебачення, вона була змушена перейти на російськомовний репертуар.

"Коли я починала в 90-х, я починала співати тільки українською мовою. Я пам’ятаю, коли ми отримали незалежність. Я співала тільки українською. Всі мої перші пісні україномовні. Але я зростала в російськомовній атмосфері, моє покоління саме про це. Ірина Білик співала тільки українською, це найперша попзірка топ просто. І я дивлячись на те, як вона це робить класно, я вже після неї з’явилася. Я собі навіть не уявляла, що я можу співати російською. І потім радіостанції, телебачення, це теж пропрацювання з Кремля було. Ми україномовні відчували себе дуже непотрібними. І ми почали знову співати російською, щоб почувати себе потрібними, щоб заробляти гроші. Тому що у всіх сім’ї", — розповіла співачка.

Однак, як зазначила Євгенія Власова сьогодні вона не впевнена, чи не співатиме більше російською. Адже, на її думку, мова — це лише інструмент для розуміння один одного і вона не належить росіянам.

"Якщо ми будемо глибоко копати, а я люблю глибоко копати. То російська мова не зовсім не наша, вона не їхня. Люди повинні розуміти, коли живуть в Україні, що вони повинні говорити українською. Але мова, це інструмент творця, котрий даний нам для того, щоб ми розуміли один одного, а не для того, щоб ми воювали і вбивали один одного. Я про це кажу. Російська мова… я що повинна сказати, що вона погана? Багато добрих, класних людей на ній говорить, котрі підтримують українців, і вбивають. Я просто не поділяю людей на мови і національності. І не буду так робити", — сказала Власова.

Нагадаємо, раніше ми писали, співачка Євгенія Власова пояснила, чому зникла зі сцени на роки.

Крім цього, Фокус писав, Анастасія Приходько стала на захист російськомовного населення і пояснила, чому їм потрібна підтримка.