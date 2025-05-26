"Не можу повірити": колишня зірка російських серіалів потрапила під обстріл у Києві (фото)

У ніч на 25 травня уламок російської повітряної цілі влучив у будинок навпроти квартири, де Катерина Кузнєцова перебувала разом з батьками.

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Про це зірка серіалу "Кухня" розповіла в Instagram.

В оселі повилітали вікна, а скло засипало підлогу.

"Я не люблю жалітися. Це не моя історія. Але це був найстрашніший день у моєму житті. Я досі не можу повірити, що це було зі мною, моєю родиною і що це було так близько", – зізналася Катерина Кузнєцова.

Після вибухів акторка з рідними пішла допомагати постраждалим сусідам.

Згодом Катерина вийшла на звʼязок та розповіла, що з нею та рідними все добре, закликавши прихильників берегти себе.

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Хто така Катерина Кузнєцова

Катерина Кузнєцова — українська акторка театру та кіно, телеведуча, яка здобула популярність завдяки ролям у серіалах, зокрема в російському телесеріалі "Кухня".

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Кузнєцова публічно засудила агресію та залишила Росію. Акторка повернулася до України, де продовжує жити та працювати, активно підтримуючи свою країну.

Катерина Кузнєцова

Кузнєцова продовжує активну творчу діяльність, знімається в нових проєктах.

Нагадаємо, гурт Ziferblat, який цього року представляв Україну на Євробаченні-2025 опинився під атакою російських дронів після повернення до Києва.

Такоє Фокус писав про те, що акторка Ольга Сумська потрапила під атаку БПЛА в Камʼянському, коли росіяни атакували місто, а зірка сцени перебувала там з виставою.