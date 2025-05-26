"Не можу повірити": колишня зірка російських серіалів потрапила під обстріл у Києві (фото)
У ніч на 25 травня уламок російської повітряної цілі влучив у будинок навпроти квартири, де Катерина Кузнєцова перебувала разом з батьками.
Про це зірка серіалу "Кухня" розповіла в Instagram.
В оселі повилітали вікна, а скло засипало підлогу.
"Я не люблю жалітися. Це не моя історія. Але це був найстрашніший день у моєму житті. Я досі не можу повірити, що це було зі мною, моєю родиною і що це було так близько", – зізналася Катерина Кузнєцова.
Після вибухів акторка з рідними пішла допомагати постраждалим сусідам.
Згодом Катерина вийшла на звʼязок та розповіла, що з нею та рідними все добре, закликавши прихильників берегти себе.
Хто така Катерина Кузнєцова
Катерина Кузнєцова — українська акторка театру та кіно, телеведуча, яка здобула популярність завдяки ролям у серіалах, зокрема в російському телесеріалі "Кухня".
Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Кузнєцова публічно засудила агресію та залишила Росію. Акторка повернулася до України, де продовжує жити та працювати, активно підтримуючи свою країну.
Кузнєцова продовжує активну творчу діяльність, знімається в нових проєктах.
Нагадаємо, гурт Ziferblat, який цього року представляв Україну на Євробаченні-2025 опинився під атакою російських дронів після повернення до Києва.
Такоє Фокус писав про те, що акторка Ольга Сумська потрапила під атаку БПЛА в Камʼянському, коли росіяни атакували місто, а зірка сцени перебувала там з виставою.