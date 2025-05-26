"Не могу поверить": бывшая звезда российских сериалов попала под обстрел в Киеве (фото)

В ночь на 25 мая обломок российской воздушной цели попал в дом напротив квартиры, где Екатерина Кузнецова находилась вместе с родителями.

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Об этом звезда сериала "Кухня" рассказала в Instagram.

В доме повылетали окна, а стекло засыпало пол.

"Я не люблю жаловаться. Это не моя история. Но это был самый страшный день в моей жизни. Я до сих пор не могу поверить, что это было со мной, моей семьей и что это было так близко", — призналась Екатерина Кузнецова.

После взрывов актриса с родными пошла помогать пострадавшим соседям.

Впоследствии Екатерина вышла на связь и рассказала, что с ней и родными все хорошо, призвав поклонников беречь себя.

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Кто такая Екатерина Кузнецова

Екатерина Кузнецова — украинская актриса театра и кино, телеведущая, которая получила известность благодаря ролям в сериалах, в частности в российском телесериале "Кухня".

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Кузнецова публично осудила агрессию и покинула Россию. Актриса вернулась в Украину, где продолжает жить и работать, активно поддерживая свою страну.

Екатерина Кузнецова

Кузнецова продолжает активную творческую деятельность, снимается в новых проектах.

Напомним, группа Ziferblat, которая в этом году представляла Украину на Евровидении-2025 оказалась под атакой российских дронов после возвращения в Киев.

Такое Фокус писал о том, что актриса Ольга Сумская попала под атаку БПЛА в Каменском, когда россияне атаковали город, а звезда сцены находилась там со спектаклем.