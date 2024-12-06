Анатолій Анатоліч прокоментував затримку мовлення у свого 3-річного сина Ніла: "Не бачу жодних проблем"

Анатолій Анатоліч поділився своїми роздумами щодо затримки мовлення у свого 3-річного сина Ніла. Ведучий зазначив, що не бачить жодних проблем у розвитку дитини та розповів, які тести та заняття з фахівцями вони пройшли.

Відомий український телеведучий Анатолій Анатоліч розповів про затримку мовлення у свого молодшого сина Ніла. Подробиці шоумен розповів в інтерв'ю Слава+.

Нагадаємо, що восени цього року його дружина, піарниця Юла, поділилася інформацією, що 3-річний хлопчик ще не почав говорити. Вона також згадала, що Ніл відвідує різноманітні гуртки та займається з фахівцями, і що їй порадили бути терплячою і дати дитині час.

Сам Анатолій прокоментував ситуацію, зазначивши, що Ніл уже пройшов низку тестів і аналізів. За словами ведучого, він не переживає через затримку мовлення, адже сам почав говорити пізно, але після цього не міг зупинитися.

"Він дуже розумний, прикольний. Я теж пізно почав розмовляти, але потім — не зупинити мене. Тому я не переживаю. Ми пройшли всі тести, там все нормально. Логопед професійно працював з ним, нутриціолог також прописав спеціальну дієту. Лактозу ми прибрали, солодке зменшили", — поділився ведучий в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Анатоліч також додав, що більше хвилюється щодо цього його дружина. Він же не бачить у цьому великої проблеми і підсумував: "Я в цьому плані не бачу жодних проблем, все у нас чудово".

До речі, Анатолій Анатоліч і Юла в шлюбі вже понад 13 років. Подружжя виховує трьох дітей: 13-річну Алісу, 11-річну Лоліту та 3-річного Ніла.

Нагадаємо, раніше ми писали, що дружина Анатоліча висловилася про політичні амбіції Тараса Тополі.

Крім цього, Фокус писав, що Юла відверто розповіла про шлюб з телеведучим Анатолієм Анатолічем.