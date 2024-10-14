"Не ідеальна сімʼя": Юла відверто розповіла про шлюб з телеведучим Анатолієм Анатолічем

Анатолій Анатоліч та Юла Яцечко у шлюбі вже понад 15 років, спільно пара має трьох дітей.

Related video

Дружина відомого телеведучого Анатолія Анатоліча, топпіарниця Юла Яцечко розповіла, як їй з чоловіком вдається зберігати стосунки після 16 років шлюбу. Подробицями сімейного життя Юла поділилася в інтервʼю на каналі OBOZ.LIFE.

Так, піарниця зізналася, що насправді у них не ідеальна сім’я і вони часто сваряться. Юла не приховує, що свідками їхніх сварок часто стають її працівники, адже вона доволі імпульсивна.

"У нас немає секретів, бо їх не існує, бо ми змінюємось обидва, в різні сторони. І ми працюємо в шоубізнесі і творчості. У нас і злети, і падіння. Дуже впливає такий саморозвиток і самооцінка себе, коли і я десь не досягаю того, чого б хотіла я. І чоловік теж є різні амбіції. І ми сваримось. І найперші люди, які чують наші сварки, це мої колеги. Бо я постійно щось…. Але тримає нас разом, мабуть, все-таки любов. Дивись, це вже не кохання спонтанне. Скажімо так, кохання в нас просинається там раз на рік, така закоханість. А любов — це любов до людини, без якої ти просто… Ти сваришся, кричиш сам собі, що все, але ж не все….", — розповіла Юла.

За її словами, попри сварки вона розуміє, що все ж у неї досі є почуття до чоловіка, а в нього — до неї. Крім цього, вона зізналася, що не думала, що буде заміжня за чоловіком протягом 16 років і народить від нього аж трьох дітей.

"Я розумію, що я люблю Анатоліча, я люблю його за дії, за його різні якості, за те, що він росте, я росту. І мабуть, у нього таке ж відношення до мене, що ми постійно щось разом. У нас постійно багато планів. І якщо ми розлучимося, і як же ми потім поїдемо разом кудись, коли можна буде їздити? Хоча іноді кажуть пари, що діти не тримають, нас тримають. Ми іноді сваримось, потім — ой, Боже, ми ж обіцяли дітям поїхати на сніданок, ми їдемо на сніданок, там фр-фр, а потім в кінці сніданку вже все добре. Багато факторів життєвих, буденних, вони нас і сварять, але вони нас і тримають разом. Анатоліч дуже цінує родину, бо я дуже різка і в роботі, і в сім’ї. Толя він м’якіший. І це тому нас, мабуть, робить такою сильною парою", — розповіла Юла.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анатолій Анатоліч став на захист кума, якого звинувачують у спонсоруванні російської армії.

Крім цього, Фокус писав, що Анатолій Анатоліч показав готель, де останню ніч провів Кузьма Скрябін.