Анатолій Анатоліч відповів, де зараз його кум, якого звинувачують у спонсоруванні російської армії

Анатолій Анатоліч та Андрій Цар стали кумами в 2013 році. Тоді Андрій став хрещеним батьком для доньки телеведучого, Лоліти.

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Шоумен та телеведучий Анатолій Анатоліч спростував чутки, що його кум, танцівник та колишній цивільний чоловік Світлани Лободи, Андрій Цар спонсорує російську армію, яка напала на Україну і окупувала частину території. Про це Анатоліч висловився в програмі "Тур зірками" на Люкс ФМ.

Так, наприкінці 2023 оглядач українського шоубізнесу Богдан Беспалов поділився інформацією, що кум шоумена Анатолія Анатоліча спонсорує ракети, які Росія запускає в Україну. Мова йшла про Андрія Царя, який свого часу хрестив доньку шоумена — Лоліту. Тоді Андрій як раз перебував у цивільному шлюбі зі Світланою Лободою. Тоді Беспалов заявив, що Цар продовжує вести бізнес в країні-агресорці та відповідно сплачує туди податки, з яких потім Росія закуповує боєприпаси, якими обстрілює мирне населення України.

Журналістка вирішила поцікавитися у Анатоліча, чи знає він, де зараз його кум, і чи взагалі вони підтримують зв’язок. На що Анатоліч відповів, що звісно вони періодично спілкуються.

"Він живе в Прибалтиці. Спілкувалися, коли у нього був День народження, ми його вітали. До речі, мені ще не дзвонив (ред. 26 вересня Анатолічу було День народження, йому виповнилося 40 років), він завжди телефонує мені на мій день народження. Живе він, якщо не помиляюся, в Ризі", — сказав шоумен.

Журналістка вирішила уточнити, у телеведучого інформацію про позицію Андрія Царя щодо війни в Україні, адже раніше ходили чутки, що він став на бік окупантів. Однак Анатоліч спростував цю інформацію і заявив: "Він виїхав з Росії. Він там був насправді достатньо затребуваним режисером-постановником, наприклад, він ставив "Маску" російську. Він не веде соціальні медіа, ось можливо тому це так виглядає, але він, точно знаю, виїхав з Росії і призупинив будь-яке співробітництво. Мені цього достатньо, щоб не припинити спілкування з Андрієм. Я знаю, що він підтримує Україну, його батьки живуть у Львові у цьому плані у мене немає до нього питань", — резюмував шоумен.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анатолій Анатоліч показав готель, де останню ніч провів Кузьма Скрябін.

Крім цього, Фокус писав, що діти Анатолія Анатоліча вчатся у приватних закладах, які коштую майже 3 тисячі доларів на місяць.