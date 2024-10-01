Анатолий Анатолич встал на защиту кума, которого обвиняют в спонсировании российской армии

Анатолий Анатолич и Андрей Царь стали кумовьями в 2013 году. Тогда Андрей стал крестным отцом для дочери телеведущего, Лолиты.

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Шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич опроверг слухи, что его кум, танцовщик и бывший гражданский муж Светланы Лободы, Андрей Царь спонсирует российскую армию, которая напала на Украину и оккупировала часть территории. Об этом Анатолич высказался в программе "Тур звездами" на Люкс ФМ.

Так, в конце 2023 года обозреватель украинского шоубизнеса Богдан Беспалов поделился информацией, что кум шоумена Анатолия Анатолича спонсирует ракеты, которые Россия запускает в Украину. Речь шла об Андрее Царе, который в свое время крестил дочь шоумена — Лолиту. Тогда Андрей как раз находился в гражданском браке со Светланой Лободой. Тогда Беспалов заявил, что Царь продолжает вести бизнес в стране-агрессоре и соответственно платит туда налоги, из которых потом Россия закупает боеприпасы, которыми обстреливает мирное население Украины.

Журналистка решила поинтересоваться у Анатолича, знает ли он, где сейчас его кум, и вообще поддерживают ли они связь. На что Анатолич ответил, что конечно они периодически общаются.

"Он живет в Прибалтике. Общались, когда у него был День рождения, мы его поздравляли. Кстати, мне еще не звонил (ред. 26 сентября Анатоличу был День рождения, ему исполнилось 40 лет), он всегда звонит мне на мой день рождения. Живет он, если не ошибаюсь, в Риге", — сказал шоумен.

Журналистка решила уточнить, у телеведущего информацию о позиции Андрея Царя относительно войны в Украине, ведь ранее ходили слухи, что он стал на сторону оккупантов. Однако Анатолич опроверг эту информацию и заявил: "Он уехал из России. Он там был на самом деле достаточно востребованным режиссером-постановщиком, например, он ставил "Маску" российскую. Он не ведет социальные медиа, вот возможно поэтому это так выглядит, но он, точно знаю, уехал из России и приостановил любое сотрудничество. Мне этого достаточно, чтобы не прекратить общение с Андреем. Я знаю, что он поддерживает Украину, его родители живут во Львове в этом плане у меня нет к нему вопросов", — резюмировал шоумен.

Напомним, ранее мы писали, что Анатолий Анатолич показал отель, где последнюю ночь провел Кузьма Скрябин.

Кроме этого, Фокус писал, что дети Анатолия Анатолича учатся в частных заведениях, которые стоят почти 3 тысячи долларов в месяц.